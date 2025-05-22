https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018377956.html
Кобяков рассказал о страхе западного бизнеса перед работой в России
Кобяков рассказал о страхе западного бизнеса перед работой в России - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков рассказал о страхе западного бизнеса перед работой в России
Страх иностранного бизнеса относительно работы в России понятен, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:37:00+03:00
2025-05-22T03:37:00+03:00
2025-05-22T03:37:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
антон кобяков
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Страх иностранного бизнеса относительно работы в России понятен, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Мы понимаем и страх западного бизнеса. Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных и искренних людей, которые хотят с нами сотрудничать, в том числе тех, кто хорошо относится к России, тем, кто является нашими добрыми друзьями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что многие зарубежные предприниматели хотят работать в РФ. "Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018376318.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025
Кобяков рассказал о страхе западного бизнеса перед работой в России
Кобяков: многие бизнесмены на Западе хотят работать в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Страх иностранного бизнеса относительно работы в России понятен, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Мы понимаем и страх западного бизнеса. Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных и искренних людей, которые хотят с нами сотрудничать, в том числе тех, кто хорошо относится к России, тем, кто является нашими добрыми друзьями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Он добавил, что многие зарубежные предприниматели хотят работать в РФ. "Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - заключил Кобяков.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.