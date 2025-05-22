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Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР - РИА Новости, 22.05.2025
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03:24 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018377371.html
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР
Украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он всё ещё "где-то... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:24:00+03:00
2025-05-22T03:24:00+03:00
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россия
санкт-петербург
антон кобяков
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он всё ещё "где-то существует", заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума заявил, что СССР юридически "где-то существует", поскольку процедура его роспуска была нарушена. "Если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис - это внутренний процесс… Развалу СССР нужна правовая оценка, она поможет разобраться и в событиях сегодняшнего дня", - отметил он. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/sssr-2018369904.html
https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736311.html
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ссср, россия, санкт-петербург, антон кобяков, политика
СССР, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Политика
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР

Советник президента Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он всё ещё "где-то существует", заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума заявил, что СССР юридически "где-то существует", поскольку процедура его роспуска была нарушена.
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков
01:14
"Если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис - это внутренний процесс… Развалу СССР нужна правовая оценка, она поможет разобраться и в событиях сегодняшнего дня", - отметил он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Степашин рассказал, когда понял, что Украина хочет выйти из СССР
19 мая, 00:06
 
СССРРоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковПолитика
 
 
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