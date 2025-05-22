https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018377371.html
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР
Украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он всё ещё "где-то... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:24:00+03:00
2025-05-22T03:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он всё ещё "где-то существует", заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума заявил, что СССР юридически "где-то существует", поскольку процедура его роспуска была нарушена. "Если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис - это внутренний процесс… Развалу СССР нужна правовая оценка, она поможет разобраться и в событиях сегодняшнего дня", - отметил он. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РИА Новости
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ссср, россия, санкт-петербург, антон кобяков, политика
СССР, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Политика
Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР
Советник президента Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР