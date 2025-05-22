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Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
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03:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018376318.html
Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков
Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков
Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:04:00+03:00
2025-05-22T03:04:00+03:00
экономика
россия
восток
санкт-петербург
антон кобяков
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Хотим и мы, чтобы себя комфортно - у нас в нашем экономическом пространстве - чувствовали себя предприниматели с Востока. И уж, конечно, чтобы они были абсолютно защищены в правовом поле, в том числе были защищены в этом правовом поле наши предприниматели, конкурировали как с западными, так и с восточными предпринимателями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что интересы России должны быть соблюдены. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018370737.html
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экономика, россия, восток, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025
Экономика, Россия, Восток, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025
Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: российский бизнес нужно защитить в правовом поле

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ Антон Кобяков
Советник Президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Хотим и мы, чтобы себя комфортно - у нас в нашем экономическом пространстве - чувствовали себя предприниматели с Востока. И уж, конечно, чтобы они были абсолютно защищены в правовом поле, в том числе были защищены в этом правовом поле наши предприниматели, конкурировали как с западными, так и с восточными предпринимателями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу
01:25
Он добавил, что интересы России должны быть соблюдены.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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ЭкономикаРоссияВостокСанкт-ПетербургАнтон КобяковПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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