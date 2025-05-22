https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018376318.html

Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков

Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025

Российский бизнес нужно защитить, заявил Кобяков

Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:04:00+03:00

2025-05-22T03:04:00+03:00

2025-05-22T03:04:00+03:00

экономика

россия

восток

санкт-петербург

антон кобяков

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Российский бизнес требуется защитить в правовом поле, интересы страны должны быть соблюдены, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Хотим и мы, чтобы себя комфортно - у нас в нашем экономическом пространстве - чувствовали себя предприниматели с Востока. И уж, конечно, чтобы они были абсолютно защищены в правовом поле, в том числе были защищены в этом правовом поле наши предприниматели, конкурировали как с западными, так и с восточными предпринимателями", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что интересы России должны быть соблюдены. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018370737.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html

россия

восток

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, восток, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025