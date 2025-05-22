Рейтинг@Mail.ru
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018374385.html
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:16:00+03:00
2025-05-22T02:16:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/79/1495747978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46af4b786683d3a4a7761a9bbd83818a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных, искренних людей, которые с нами сотрудничают, в том числе тех, кто хорошо относится к России и тем, кто является нашими добрыми друзьями. Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что большинство компаний, в том числе американских, остались в правовом юридическом поле РФ как экономоператоры. "Они работают, тратят, применяют свой талант на благо нашей экономики", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018370737.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/79/1495747978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec85b4aaf531301458d6229da64ee2f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, антон кобяков, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Экономика
Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков

Кобяков: многие западные предприниматели работают на благо России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных, искренних людей, которые с нами сотрудничают, в том числе тех, кто хорошо относится к России и тем, кто является нашими добрыми друзьями. Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу
01:25
Он добавил, что большинство компаний, в том числе американских, остались в правовом юридическом поле РФ как экономоператоры.
"Они работают, тратят, применяют свой талант на благо нашей экономики", - заключил Кобяков.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин обсудил с бизнесменами условия возвращения иностранных компаний
13 мая, 15:37
 
РоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала