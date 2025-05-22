https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018374385.html

Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков

Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025

Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, заявил Кобяков

Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:16:00+03:00

2025-05-22T02:16:00+03:00

2025-05-22T02:16:00+03:00

россия

санкт-петербург

антон кобяков

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многие западные предприниматели не ушли с российского рынка, они работают на благо страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Среди предпринимателей многих стран, даже западных, достаточно интересных, искренних людей, которые с нами сотрудничают, в том числе тех, кто хорошо относится к России и тем, кто является нашими добрыми друзьями. Они искренне хотят здесь работать, многие никуда не уходили, не уезжали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что большинство компаний, в том числе американских, остались в правовом юридическом поле РФ как экономоператоры. "Они работают, тратят, применяют свой талант на благо нашей экономики", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018370737.html

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россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, антон кобяков, экономика