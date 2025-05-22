https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018374210.html
Проблемы глобальной безопасности вышли на передний план, заявил Кобяков
Проблемы глобальной безопасности вышли на передний план, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
Проблемы глобальной безопасности вышли на передний план, заявил Кобяков
Проблемы глобальной безопасности сегодня вышли на передний план, но действующая модель межгосударственного взаимодействия оказалась неспособна их решить, заявил РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:16:00+03:00
2025-05-22T02:16:00+03:00
2025-05-22T02:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Проблемы глобальной безопасности сегодня вышли на передний план, но действующая модель межгосударственного взаимодействия оказалась неспособна их решить, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Проблемы глобальной безопасности сегодня вышли на передний план. Действующая модель межгосударственного взаимодействия оказалась неспособна предотвратить и устранить конфликты, в том числе и военный", - сказал он на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. По словам Кобякова, сейчас наступает время осмысления идеологически-правового контекста истории. "Если все нормальные люди и государства в целом на законодательном уровне говорят "нет" фашизму, что мы генетически горячо поддерживаем, то необходимо точно определить, а чему мы говорим "да". Вопрос идеологической конструкции очень сложен, но право создавать такие конструкции и уж точно думать об их создании мы заслужили", - подчеркнул он. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250504/kitaj-2014873516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, В мире
Проблемы глобальной безопасности вышли на передний план, заявил Кобяков
Кобяков: действующая модель отношений не смогла предотвратить конфликты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Проблемы глобальной безопасности сегодня вышли на передний план, но действующая модель межгосударственного взаимодействия оказалась неспособна их решить, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Проблемы глобальной безопасности сегодня вышли на передний план. Действующая модель межгосударственного взаимодействия оказалась неспособна предотвратить и устранить конфликты, в том числе и военный", - сказал он на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
По словам Кобякова, сейчас наступает время осмысления идеологически-правового контекста истории.
"Если все нормальные люди и государства в целом на законодательном уровне говорят "нет" фашизму, что мы генетически горячо поддерживаем, то необходимо точно определить, а чему мы говорим "да". Вопрос идеологической конструкции очень сложен, но право создавать такие конструкции и уж точно думать об их создании мы заслужили", - подчеркнул он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.