https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018373547.html
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:06:00+03:00
2025-05-22T02:06:00+03:00
2025-05-22T02:06:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
петербургский юридический форум — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908365_0:276:3020:1975_1920x0_80_0_0_50c9cbd4fcbe5a512c944c6a02efd1e3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018370284.html
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018103578.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908365_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_bc81b13e70bb92e023d116f46b6c7181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025, политика
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025, Политика
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
Кобяков: необходимо перестроить мировую систему, чтобы санкции не мешали бизнесу