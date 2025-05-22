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Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - РИА Новости, 22.05.2025
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02:06 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018373547.html
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему
Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:06:00+03:00
2025-05-22T02:06:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018370284.html
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025, политика
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025, Политика
Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

Кобяков: необходимо перестроить мировую систему, чтобы санкции не мешали бизнесу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации Антон Кобяков
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков
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Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им.
XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковПетербургский юридический форум — 2025Политика
 
 
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