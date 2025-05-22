https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018373547.html

Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему - РИА Новости, 22.05.2025

Кобяков заявил о необходимости перестроить мировую систему

Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:06:00+03:00

2025-05-22T02:06:00+03:00

2025-05-22T02:06:00+03:00

россия

санкт-петербург

антон кобяков

петербургский юридический форум — 2025

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Существует задача перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали российским предпринимателям, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Сегодня стоит задача, с учетом международной обстановки, предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали (России - ред.)", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что российским бизнесменам за то, что они работают в РФ, западные страны блокируют счета, а также угрожают им. XIII Петербургский международный юридический форум прошел с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250522/rossiya-2018370284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025, политика