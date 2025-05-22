В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с ИИ, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: в России отсутствует правовое поле для работы с ИИ
© Getty Images / amgunИскусственный интеллект
© Getty Images / amgun
Искусственный интеллект. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с искусственным интеллектом, эту проблему необходимо срочно решить, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Все видят, как в нашей жизни быстро осваивается искусственный интеллект, но при этом правовое поле для взаимодействия с этим искусственным интеллектом вообще отсутствует… Мы не имеем даже общепонятных определений", - сказал он на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
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Кобяков отметил, что эта проблема имеет настолько высокую степень срочности, что начинать работу по созданию правового поля для взаимодействия с ИИ "нужно было ещё вчера".
"Специалисты отлично знают, что то, что мы называем искусственным интеллектом - никакой не интеллект, у машины не может быть интеллекта", - добавил советник президента РФ.
По словам Кобякова, на уровне поисковиков существует мощная манипуляция выдачи данных, а искусственный интеллект вообще превращает поиск в "информационный кокон", в котором представлена только одна точка зрения.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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