https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018373160.html

В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с ИИ, заявил Кобяков

В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с ИИ, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025

В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с ИИ, заявил Кобяков

В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с искусственным интеллектом, эту проблему необходимо срочно решить, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:03:00+03:00

2025-05-22T02:03:00+03:00

2025-05-22T02:03:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

антон кобяков

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В России отсутствует правовое поле для взаимодействия с искусственным интеллектом, эту проблему необходимо срочно решить, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Все видят, как в нашей жизни быстро осваивается искусственный интеллект, но при этом правовое поле для взаимодействия с этим искусственным интеллектом вообще отсутствует… Мы не имеем даже общепонятных определений", - сказал он на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Кобяков отметил, что эта проблема имеет настолько высокую степень срочности, что начинать работу по созданию правового поля для взаимодействия с ИИ "нужно было ещё вчера". "Специалисты отлично знают, что то, что мы называем искусственным интеллектом - никакой не интеллект, у машины не может быть интеллекта", - добавил советник президента РФ. По словам Кобякова, на уровне поисковиков существует мощная манипуляция выдачи данных, а искусственный интеллект вообще превращает поиск в "информационный кокон", в котором представлена только одна точка зрения. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский международный юридический форум