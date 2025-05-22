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Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе - РИА Новости, 22.05.2025
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01:26 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018370913.html
Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе
Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе
Люди, живущие на Западе, совершают цивилизационно-правовой выбор, переезжают оттуда в Россию, получают российское гражданство, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:26:00+03:00
2025-05-22T01:26:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Люди, живущие на Западе, совершают цивилизационно-правовой выбор, переезжают оттуда в Россию, получают российское гражданство, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Мы понимаем, что неонацистский правовой уклон в западно-европейском правовом поле пустил корни. Понимают это и люди в этих странах, некоторые уже сегодня делают свой правовой выбор, уезжают оттуда, вывозят семьи, перебираются в Россию", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. По его словам, этот процесс цивилизационно-правового выбора людей, получающих российское гражданство, сейчас только нарастает. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, В мире
Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе

Кобяков: живущие на Западе люди совершают цивилизационно-правовой выбор

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Люди, живущие на Западе, совершают цивилизационно-правовой выбор, переезжают оттуда в Россию, получают российское гражданство, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Мы понимаем, что неонацистский правовой уклон в западно-европейском правовом поле пустил корни. Понимают это и люди в этих странах, некоторые уже сегодня делают свой правовой выбор, уезжают оттуда, вывозят семьи, перебираются в Россию", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
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По его словам, этот процесс цивилизационно-правового выбора людей, получающих российское гражданство, сейчас только нарастает.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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