https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018370913.html

Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе

Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе - РИА Новости, 22.05.2025

Кобяков рассказал, какой выбор делают те, кто живет на Западе

Люди, живущие на Западе, совершают цивилизационно-правовой выбор, переезжают оттуда в Россию, получают российское гражданство, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:26:00+03:00

2025-05-22T01:26:00+03:00

2025-05-22T01:26:00+03:00

россия

санкт-петербург

антон кобяков

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Люди, живущие на Западе, совершают цивилизационно-правовой выбор, переезжают оттуда в Россию, получают российское гражданство, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Мы понимаем, что неонацистский правовой уклон в западно-европейском правовом поле пустил корни. Понимают это и люди в этих странах, некоторые уже сегодня делают свой правовой выбор, уезжают оттуда, вывозят семьи, перебираются в Россию", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. По его словам, этот процесс цивилизационно-правового выбора людей, получающих российское гражданство, сейчас только нарастает. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, антон кобяков, в мире