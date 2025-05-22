https://ria.ru/20250522/klip-2018529187.html

Клип о трагедии в Крокусе стал лауреатом премии интернет-контента ИРИ

Клип о трагедии в Крокусе стал лауреатом премии интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 22.05.2025

Клип о трагедии в Крокусе стал лауреатом премии интернет-контента ИРИ

Клип проекта "Жить" о трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" от продюсерского центра Игоря Матвиенко стал лауреатом IV национальной премии... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:59:00+03:00

2025-05-22T18:59:00+03:00

2025-05-22T19:22:00+03:00

культура

россия

алексей гореславский

игорь матвиенко

владимир жириновский

крокус сити холл

мосфильм

институт развития интернета

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Клип проекта "Жить" о трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" от продюсерского центра Игоря Матвиенко стал лауреатом IV национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ) в номинации "Вирусный контент", сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. "Номинация "Вирусный контент"... клип проекта "Жить" (о трагедии в "Крокус сити холле" - ред.) - продюсерский центр Игоря Матвиенко", - сообщил Гореславский в ходе официального пресс-бранча, посвященного премии ИРИ. Он также отметил, что лауреатами данной номинации стали серия видеороликов "Жириновский всё знал", созданные университетом мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского, видеоролик актера Ивана Кокорина "Иван Кокорин - перкуссионист большого театра", видео телеканала RT "С нами Бог!", клип "Я - Курский" от АСК "Форвард". "Премия Национального контента вручается не просто за лучший контент, а за социально значимый контент. Это важный акцент, потому что зачастую я сталкиваюсь с тем, что кто-то не дочитывает название и содержание премии до конца... Решением оргкомитета и жюри, получают награды те, кто в предыдущий год максимально постарался в своих номинациях и сделал наиболее яркие проекты, которые связаны с созданием и продвижением социально значимого контента. И в этом году, как обычно, стараемся отметить какие-то тренды. Очень приятно и радостно видеть, что продолжается взлет практически документарных проектов", - отметил Гореславский. Всего в премии 15 номинаций, среди которых: "Игровой сериал до 30 минут", "Игровой сериал более 30 минут", "Non-scripted проект", "Документальный проект", "Короткометражный проект", "Видеоролик до 3 минут", "Проект в вертикальном формате", "Анимационный контент", "Подкаст", "Музыкальный трек", "Блог", "Telegram-канал", "Спецпроект в интернет-СМИ", "Социальная интернет-акция". Также награду вручат в дополнительных специальных номинациях, которые присуждаются решением жюри. Среди номинантов: сериал "20/22" о спецоперации от Бабблгам продакшн, Кино1ТВ и Первого канала, шоу "Актерская студия Вадима Верника" от VK Creative, проект-интервью Дмитрия Дюжева "Герой по соседству" от "Про100медиа", документальный фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" - кинокомпания "Ренникса"/Wink, фильм "Они выбрали Родину" - студия Наталии Осиповой совместно с Первым каналом, подкаст RT "История России", музыкальные композиции "Встречная полона" NANSI & SIDOROV, "С ветром" - Анет Сай, социальная акция "Выходи за меня" - национальные приоритеты/минцифры РФ и другие. Голосом премии вновь станет актер Сергей Бурунов. Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента пройдет 5 июня в киноконцертном комплексе "Мосфильм". Трансляция будет доступна на платформе диджитал партнёра премии - VK Видео, позже на телеканале НТВ состоится премьерный показ.Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента.

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

https://ria.ru/20250321/moskva-2006531839.html

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россия, алексей гореславский, игорь матвиенко, владимир жириновский, крокус сити холл, мосфильм, институт развития интернета, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik