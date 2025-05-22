https://ria.ru/20250522/izrail-2018461945.html

Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида

Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида - РИА Новости, 22.05.2025

Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида

Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:20:00+03:00

2025-05-22T14:20:00+03:00

2025-05-22T14:20:00+03:00

в мире

израиль

европа

украина

жозеп боррель

биньямин нетаньяху

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых Израилем в секторе Газа, произведена в Европе, и обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в "намерении геноцида". "Если бы Европа захотела, у нее было бы много рычагов влияния на Израиль. Половина бомб, которые падают на Газу, - это бомбы, сделанные в Европе", - сказал он в интервью радиостанции Cadena Ser. По его мнению, действия израильских властей свидетельствуют об осознанной цели истребления палестинского населения, так как "когда слышишь, что говорят министры израильского правительства и видишь, что они делают, не остается сомнений в их намерении". Кроме того, Боррель сравнил реакцию ЕС на конфликты на Украине и в Палестине и отметил, что двойные стандарты подрывают доверие к Европе в мире. Он поддержал инициативу Евросоюза по пересмотру Соглашения об ассоциации с Израилем и назвал её "запоздалой, но необходимой". Боррель подчеркнул, что у Евросоюза есть экономические рычаги влияния, и он должен воспользоваться ими для прекращения насилия и обеспечения гуманитарного доступа в Газу. Он также раскритиковал позицию Еврокомиссии и лично главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен за, по его мнению, недостаточную эмпатию по отношению к страданиям палестинцев.

https://ria.ru/20250509/izrail-2016099497.html

израиль

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, европа, украина, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз