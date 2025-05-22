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Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида - РИА Новости, 22.05.2025
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14:20 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/izrail-2018461945.html
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида - РИА Новости, 22.05.2025
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида
Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:20:00+03:00
2025-05-22T14:20:00+03:00
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израиль
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жозеп боррель
биньямин нетаньяху
урсула фон дер ляйен
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МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых Израилем в секторе Газа, произведена в Европе, и обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в "намерении геноцида". "Если бы Европа захотела, у нее было бы много рычагов влияния на Израиль. Половина бомб, которые падают на Газу, - это бомбы, сделанные в Европе", - сказал он в интервью радиостанции Cadena Ser. По его мнению, действия израильских властей свидетельствуют об осознанной цели истребления палестинского населения, так как "когда слышишь, что говорят министры израильского правительства и видишь, что они делают, не остается сомнений в их намерении". Кроме того, Боррель сравнил реакцию ЕС на конфликты на Украине и в Палестине и отметил, что двойные стандарты подрывают доверие к Европе в мире. Он поддержал инициативу Евросоюза по пересмотру Соглашения об ассоциации с Израилем и назвал её "запоздалой, но необходимой". Боррель подчеркнул, что у Евросоюза есть экономические рычаги влияния, и он должен воспользоваться ими для прекращения насилия и обеспечения гуманитарного доступа в Газу. Он также раскритиковал позицию Еврокомиссии и лично главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен за, по его мнению, недостаточную эмпатию по отношению к страданиям палестинцев.
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в мире, израиль, европа, украина, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Израиль, Европа, Украина, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида

Боррель: половина бомб, используемых Израилем в Газе, произведена в Европе

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых Израилем в секторе Газа, произведена в Европе, и обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в "намерении геноцида".
"Если бы Европа захотела, у нее было бы много рычагов влияния на Израиль. Половина бомб, которые падают на Газу, - это бомбы, сделанные в Европе", - сказал он в интервью радиостанции Cadena Ser.
По его мнению, действия израильских властей свидетельствуют об осознанной цели истребления палестинского населения, так как "когда слышишь, что говорят министры израильского правительства и видишь, что они делают, не остается сомнений в их намерении".
Кроме того, Боррель сравнил реакцию ЕС на конфликты на Украине и в Палестине и отметил, что двойные стандарты подрывают доверие к Европе в мире.
Он поддержал инициативу Евросоюза по пересмотру Соглашения об ассоциации с Израилем и назвал её "запоздалой, но необходимой". Боррель подчеркнул, что у Евросоюза есть экономические рычаги влияния, и он должен воспользоваться ими для прекращения насилия и обеспечения гуманитарного доступа в Газу.
Он также раскритиковал позицию Еврокомиссии и лично главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен за, по его мнению, недостаточную эмпатию по отношению к страданиям палестинцев.
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В миреИзраильЕвропаУкраинаЖозеп БоррельБиньямин НетаньяхуУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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