https://ria.ru/20250522/izrail-2018461945.html
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида - РИА Новости, 22.05.2025
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида
Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:20:00+03:00
2025-05-22T14:20:00+03:00
2025-05-22T14:20:00+03:00
в мире
израиль
европа
украина
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза и нынешний президент Центра международных исследований Барселоны (CIDOB) Жозеп Боррель заявил, что половина бомб, используемых Израилем в секторе Газа, произведена в Европе, и обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в "намерении геноцида". "Если бы Европа захотела, у нее было бы много рычагов влияния на Израиль. Половина бомб, которые падают на Газу, - это бомбы, сделанные в Европе", - сказал он в интервью радиостанции Cadena Ser. По его мнению, действия израильских властей свидетельствуют об осознанной цели истребления палестинского населения, так как "когда слышишь, что говорят министры израильского правительства и видишь, что они делают, не остается сомнений в их намерении". Кроме того, Боррель сравнил реакцию ЕС на конфликты на Украине и в Палестине и отметил, что двойные стандарты подрывают доверие к Европе в мире. Он поддержал инициативу Евросоюза по пересмотру Соглашения об ассоциации с Израилем и назвал её "запоздалой, но необходимой". Боррель подчеркнул, что у Евросоюза есть экономические рычаги влияния, и он должен воспользоваться ими для прекращения насилия и обеспечения гуманитарного доступа в Газу. Он также раскритиковал позицию Еврокомиссии и лично главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен за, по его мнению, недостаточную эмпатию по отношению к страданиям палестинцев.
https://ria.ru/20250509/izrail-2016099497.html
израиль
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, европа, украина, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Израиль, Европа, Украина, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Боррель обвинил правительство Нетаньяху в намерении геноцида
Боррель: половина бомб, используемых Израилем в Газе, произведена в Европе