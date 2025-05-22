В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России
АдГ: санкции ЕС против России неэффективны ни на поле боя, ни в переговорах
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Российской Федерации неэффективны ни в области ведения войны, ни в в рамках переговорного процесса - из-за ставки на эскалацию Брюссель теряет всемирное влияние, говорится в заявлении на странице партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X.
"Пока Брюссель принимает 17-й пакет санкций против России, Трамп и Китай ясно дают понять: ЕС ведёт внешнюю политику в изоляции и заходит в тупик. Президент США открыто выступает против линии немецкого правительства и ясно дает понять, что не поддерживает требования о прекращении огня, что является оскорблением Берлина и Брюсселя. Одновременно Китай недвусмысленно предупреждает о последствиях. ЕС теряет влияние в мире — потому что делает ставку на эскалацию, а не на дипломатию", - говорится в заявлении партии.
По оценке партии, имидж ЕС "страдает во всем мире", а поддерживаемый Берлином режим санкций не показывает эффективности ни на поле боя, ни в рамках переговорного процесса.
АдГ требует далее нового начала во внешней политике в пользу реалистичного и разумного подхода.
"Германия должна использовать свой голос в мире для продвижения европейского порядка мира, который включает как Россию, так и Украину. Конфронтационный курс ЕС вредит интересам Германии — правительство под руководством АдГ сделало бы ставку на дипломатию и поиск компромисса, а не на санкции без ясной цели", - добавили в партии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.