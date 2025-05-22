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В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России - РИА Новости, 22.05.2025
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16:08 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/germanija-2018486189.html
В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России
В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России - РИА Новости, 22.05.2025
В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России
Санкции Европейского союза против Российской Федерации неэффективны ни в области ведения войны, ни в в рамках переговорного процесса - из-за ставки на эскалацию РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:08:00+03:00
2025-05-22T16:08:00+03:00
россия
брюссель
китай
урсула фон дер ляйен
евросоюз
оон
еврокомиссия
северный поток
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Российской Федерации неэффективны ни в области ведения войны, ни в в рамках переговорного процесса - из-за ставки на эскалацию Брюссель теряет всемирное влияние, говорится в заявлении на странице партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X. "Пока Брюссель принимает 17-й пакет санкций против России, Трамп и Китай ясно дают понять: ЕС ведёт внешнюю политику в изоляции и заходит в тупик. Президент США открыто выступает против линии немецкого правительства и ясно дает понять, что не поддерживает требования о прекращении огня, что является оскорблением Берлина и Брюсселя. Одновременно Китай недвусмысленно предупреждает о последствиях. ЕС теряет влияние в мире — потому что делает ставку на эскалацию, а не на дипломатию", - говорится в заявлении партии. По оценке партии, имидж ЕС "страдает во всем мире", а поддерживаемый Берлином режим санкций не показывает эффективности ни на поле боя, ни в рамках переговорного процесса. "Вместо этого санкции вредят европейской экономике и вгоняют клин между Европой и Китаем. Пекин, который долгое время указывал на отсутствие мандата ООН, видит масштабное нарушения своих интересов", - подчеркнули в партии. АдГ требует далее нового начала во внешней политике в пользу реалистичного и разумного подхода. "Германия должна использовать свой голос в мире для продвижения европейского порядка мира, который включает как Россию, так и Украину. Конфронтационный курс ЕС вредит интересам Германии — правительство под руководством АдГ сделало бы ставку на дипломатию и поиск компромисса, а не на санкции без ясной цели", - добавили в партии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html
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россия, брюссель, китай, урсула фон дер ляйен, евросоюз, оон, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Китай, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ООН, Еврокомиссия, Северный поток, Санкции в отношении России, В мире
В АдГ раскритиковали санкции ЕС против России

АдГ: санкции ЕС против России неэффективны ни на поле боя, ни в переговорах

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Санкции Европейского союза против Российской Федерации неэффективны ни в области ведения войны, ни в в рамках переговорного процесса - из-за ставки на эскалацию Брюссель теряет всемирное влияние, говорится в заявлении на странице партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцсети X.
"Пока Брюссель принимает 17-й пакет санкций против России, Трамп и Китай ясно дают понять: ЕС ведёт внешнюю политику в изоляции и заходит в тупик. Президент США открыто выступает против линии немецкого правительства и ясно дает понять, что не поддерживает требования о прекращении огня, что является оскорблением Берлина и Брюсселя. Одновременно Китай недвусмысленно предупреждает о последствиях. ЕС теряет влияние в мире — потому что делает ставку на эскалацию, а не на дипломатию", - говорится в заявлении партии.
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Вчера, 09:01
По оценке партии, имидж ЕС "страдает во всем мире", а поддерживаемый Берлином режим санкций не показывает эффективности ни на поле боя, ни в рамках переговорного процесса.
"Вместо этого санкции вредят европейской экономике и вгоняют клин между Европой и Китаем. Пекин, который долгое время указывал на отсутствие мандата ООН, видит масштабное нарушения своих интересов", - подчеркнули в партии.
АдГ требует далее нового начала во внешней политике в пользу реалистичного и разумного подхода.
"Германия должна использовать свой голос в мире для продвижения европейского порядка мира, который включает как Россию, так и Украину. Конфронтационный курс ЕС вредит интересам Германии — правительство под руководством АдГ сделало бы ставку на дипломатию и поиск компромисса, а не на санкции без ясной цели", - добавили в партии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против РФ. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета Фон дер Ляйен назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого "потолка цен" на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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3 апреля, 17:08
 
РоссияБрюссельКитайУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзООНЕврокомиссияСеверный потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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