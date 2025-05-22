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"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 22.05.2025
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15:03 22.05.2025 (обновлено: 19:07 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/es-2018471880.html
"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России
"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 22.05.2025
"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России
Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает полный крах промышленности европейских стран, заявил французский политик... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:03:00+03:00
2025-05-22T19:07:00+03:00
россия
сша
франция
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
сергей лавров
еврокомиссия
северный поток
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает полный крах промышленности европейских стран, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать окончательное разрушение газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"! &lt;…&gt; Это смертный приговор для промышленности европейских стран. &lt;…&gt; Нам нужно срочно покинуть ЕС, этот дурдом!" — написал он.Политик также отметил, что глава ЕК пытается развязать войну с Москвой и окончательно разорвать с ней какие-либо отношения.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, отметив, что Европа уже начала разрабатывать новые.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250522/nenavist-2018373007.html
https://ria.ru/20250517/ursula-2017547062.html
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россия, сша, франция, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, сергей лавров, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире, владимир путин
Россия, США, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Северный поток, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире, Владимир Путин
"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России

Филиппо: слова фон дер Ляйен о санкциях означают скорый крах промышленности ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает полный крах промышленности европейских стран, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
"Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать окончательное разрушение газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"! <…> Это смертный приговор для промышленности европейских стран. <…> Нам нужно срочно покинуть ЕС, этот дурдом!" — написал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
На Западе раскрыли причину ненависти Европы к России
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"Северный поток — 2" тянется от России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершили в сентябре 2021 года. В начале 2022-го ФРГ остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Взрывы на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.

Политик также отметил, что глава ЕК пытается развязать войну с Москвой и окончательно разорвать с ней какие-либо отношения.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, отметив, что Европа уже начала разрабатывать новые.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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17 мая, 12:06
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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РоссияСШАФранцияУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоСергей ЛавровЕврокомиссияСеверный потокСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВ миреВладимир Путин
 
 
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