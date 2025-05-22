https://ria.ru/20250522/es-2018471880.html

"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России

"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 22.05.2025

"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России

Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает полный крах промышленности европейских стран, заявил французский политик... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:03:00+03:00

2025-05-22T15:03:00+03:00

2025-05-22T19:07:00+03:00

россия

сша

франция

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

сергей лавров

еврокомиссия

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает полный крах промышленности европейских стран, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать окончательное разрушение газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"! <…> Это смертный приговор для промышленности европейских стран. <…> Нам нужно срочно покинуть ЕС, этот дурдом!" — написал он.Политик также отметил, что глава ЕК пытается развязать войну с Москвой и окончательно разорвать с ней какие-либо отношения.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, отметив, что Европа уже начала разрабатывать новые.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250522/nenavist-2018373007.html

https://ria.ru/20250517/ursula-2017547062.html

https://ria.ru/20250522/zapad-2018389887.html

россия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, франция, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, сергей лавров, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире, владимир путин