"Это дурдом". Во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за России
Филиппо: слова фон дер Ляйен о санкциях означают скорый крах промышленности ЕС
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях означает полный крах промышленности европейских стран, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
"Урсула фон дер Ляйен уже готовит 18-й пакет санкций против России, который будет, в частности, включать окончательное разрушение газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"! <…> Это смертный приговор для промышленности европейских стран. <…> Нам нужно срочно покинуть ЕС, этот дурдом!" — написал он.
"Северный поток — 2" тянется от России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершили в сентябре 2021 года. В начале 2022-го ФРГ остановила сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Взрывы на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила дело и запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, отметив, что Европа уже начала разрабатывать новые.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.