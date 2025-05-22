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Си Цзиньпин поддержал ЕС в укреплении его стратегической независимости

Си Цзиньпин поддержал ЕС в укреплении его стратегической независимости - РИА Новости, 22.05.2025

Си Цзиньпин поддержал ЕС в укреплении его стратегической независимости

Китай поддерживает Евросоюз в укреплении его стратегической независимости и готов работать сообща для решения глобальных вызовов, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:52:00+03:00

2025-05-22T14:52:00+03:00

2025-05-22T14:52:00+03:00

в мире

китай

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си цзиньпин

эммануэль макрон

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай поддерживает Евросоюз в укреплении его стратегической независимости и готов работать сообща для решения глобальных вызовов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Китай всегда рассматривал Европу как независимый полюс многополярного мира, КНР поддерживает Евросоюз в укреплении его стратегической независимости и то, чтобы ЕС играл более важную роль в международных делах", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай "готов работать вместе с ЕС для решения глобальных вызовов". Макрон в свою очередь заявил, что "Европа и Китай должны и дальше укреплять взаимодействие и диалог для защиты общих интересов".

https://ria.ru/20250514/tramp-2016791492.html

китай

франция

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в мире, китай, франция, европа, си цзиньпин, эммануэль макрон, евросоюз