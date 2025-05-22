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Более 72 тысяч детей Подмосковья проведут лето в пришкольных лагерях - РИА Новости, 22.05.2025
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Новости Подмосковья
 
14:58 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/deti-2018469884.html
Более 72 тысяч детей Подмосковья проведут лето в пришкольных лагерях
Более 72 тысяч детей Подмосковья проведут лето в пришкольных лагерях - РИА Новости, 22.05.2025
Более 72 тысяч детей Подмосковья проведут лето в пришкольных лагерях
Более 72 тысяч детей Московской области проведут летние каникулы в пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:58:00+03:00
2025-05-22T14:58:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 72 тысяч детей Московской области проведут летние каникулы в пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба министерства образования региона. "Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа. Мы постарались сделать отдых комфортным, доступным и интересным для каждого ребенка", — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что профильные смены помогают детям раскрыть таланты, формируют активную гражданскую позицию и воспитывают ключевые личностные качества. В этом году для школьников подготовлены смены инженерной, IT- и математической направленностей, экологические и патриотические программы, смены для детей с особыми образовательными потребностями. Также для учащихся организованы театральные, спортивные, медиа, волонтерские, гуманитарные и лингвистические форматы. На базе учреждений дополнительного образования школьников ждут практико-ориентированные смены и программы технической направленности. Особое внимание в этом году уделено патриотическому воспитанию. "Орлята России" и дети из "Движения Первых" впервые поучаствуют в сменах "Юные патриоты России" и "Растим патриотов России". Они пройдут на базе центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". "Мы стремимся, чтобы каждый ребенок в Подмосковье мог провести лето интересно, с пользой и чувством гордости за свою страну. Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны. В этом году участниками программ станут более 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы", — отметила Пильдес. В пресс-службе добавили, что этим летом около 100 тысяч учащихся 2-8 и 10-х классов региона смогут принять участие в региональном проекте "Умные каникулы".
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018461187.html
https://ria.ru/20250522/vystavki-2018445354.html
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московская область (подмосковье), дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети
Более 72 тысяч детей Подмосковья проведут лето в пришкольных лагерях

Свыше 72 тысяч детей Московской области проведут лето в пришкольных лагерях

© Fotolia / Dusan KosticМальчик играет в футбол
Мальчик играет в футбол - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Fotolia / Dusan Kostic
Мальчик играет в футбол
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 72 тысяч детей Московской области проведут летние каникулы в пришкольных лагерях, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа. Мы постарались сделать отдых комфортным, доступным и интересным для каждого ребенка", — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что профильные смены помогают детям раскрыть таланты, формируют активную гражданскую позицию и воспитывают ключевые личностные качества.
В этом году для школьников подготовлены смены инженерной, IT- и математической направленностей, экологические и патриотические программы, смены для детей с особыми образовательными потребностями. Также для учащихся организованы театральные, спортивные, медиа, волонтерские, гуманитарные и лингвистические форматы.
На базе учреждений дополнительного образования школьников ждут практико-ориентированные смены и программы технической направленности.
Особое внимание в этом году уделено патриотическому воспитанию. "Орлята России" и дети из "Движения Первых" впервые поучаствуют в сменах "Юные патриоты России" и "Растим патриотов России". Они пройдут на базе центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".
"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок в Подмосковье мог провести лето интересно, с пользой и чувством гордости за свою страну. Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны. В этом году участниками программ станут более 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы", — отметила Пильдес.
В пресс-службе добавили, что этим летом около 100 тысяч учащихся 2-8 и 10-х классов региона смогут принять участие в региональном проекте "Умные каникулы".
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