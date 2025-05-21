Синхронное извержение вулканов "огненного кольца" напугало ученых
© AP Photo / Ardhy FernandoИзвержение вулкана Марапи в Индонезии
© AP Photo / Ardhy Fernando
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тихоокеанское "огненное кольцо" подает тревожные сигналы. В Индонезии одновременно активизировались два вулкана — Марапи и Левотоби, а у берегов Мьянмы снова содрогнулась земля. Сейсмологи признаются: такая концентрация геологических событий в одном регионе настораживает, но четких прогнозов пока никто дать не может. Тем временем в зоне потенциальной опасности находятся более 2 миллионов российских граждан — туристов и экспатов. Что происходит в Юго-Восточной Азии и дойдет ли катастрофа до России?
Два старика проснулись
Индонезия снова в центре внимания вулканологов всего мира. На острове Суматра 19 мая активизировался Марапи — самый беспокойный вулкан региона с более чем 50 извержениями за последние три столетия. Этот 2891-метровый гигант уже успел напомнить о себе трагедией 2023 года, когда под его пеплом погибли 23 альпиниста.
© AP Photo / PVMBGИзвержение вулкана Левотоби в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара
© AP Photo / PVMBG
Извержение вулкана Левотоби в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара
Одновременно с Марапи "проснулся" и его восточный собрат — Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес. Вулкан выбросил столб пепла на высоту более 5 километров, заставив власти объявить максимальный уровень опасности. Левотоби печально знаменит своей непредсказуемостью: в ноябре прошлого года он унес жизни 9 человек и заставил эвакуировать 10 тысяч жителей.
Огненное кольцо показывает зубы
Извержения в Индонезии — не изолированные события, а часть пугающей закономерности. Страна находится в самом сердце Тихоокеанского "огненного кольца" — гигантской дуги длиной 40 тысяч километров, где сосредоточены три четверти всех действующих вулканов планеты.
Здесь сталкиваются четыре мощные тектонические плиты: Индо-Австралийская, Евразийская, Тихоокеанская и Филиппинская. Их постоянное движение и "схватка" создают колоссальное напряжение в земной коре, которое периодически находит выход через извержения и землетрясения.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
Геологи отмечают: когда активизируется сразу несколько точек "огненного кольца", это может означать начало более масштабных процессов в недрах Земли.
Спящие монстры региона
Марапи и Левотоби — далеко не самые страшные вулканы региона. В Индонезии "дремлют" настоящие монстры, способные изменить климат всей планеты. Кракатау, чье извержение 1883 года было слышно за 4800 километров. Тамбора, который в 1815-м вызвал "год без лета" и климатическую катастрофу по всему миру.
Но самый пугающий — супервулкан Тоба на Суматре. Его последнее извержение 74 тысячи лет назад едва не привело к вымиранию человечества. Если этот спящий гигант проснется, последствия будут ощущаться во всем мире.
Пока эти "монстры" спят, но усиление активности соседних вулканов заставляет вулканологов пристально следить за малейшими изменениями в их поведении.
Тихоокеанская угроза для России
Пугающая особенность "огненного кольца" — его целостность. Камчатский полуостров и Курильские острова тоже входят в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а значит, активизация одного участка может затронуть и другие.
На Камчатке действуют 30 вулканов, и российские вулканологи уже фиксируют повышенную активность некоторых из них. Ключевская Сопка, самый высокий из действующих вулканов Евразии, в последние месяцы демонстрирует признаки беспокойства.
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке
Тектонические плиты не знают государственных границ. Напряжение, накапливающееся в недрах у берегов Индонезии, передается по всему кольцу.
Загадочная синхронность
Тревожные сигналы поступают не только из вулканических зон. В тот же день, 19 мая, у берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Эпицентр находился в море на глубине 23 километра, в штате Ракхайн.
Формально Мьянма не входит в Тихоокеанское огненное кольцо — здесь действует другая геологическая система, разлом Сагаинг. Но пугающая синхронность событий заставляет ученых искать связи. Возможно, глубинные процессы в мантии Земли влияют на гораздо большие территории, чем предполагалось.
© МЧС РФ
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
Самый мрачный прогноз
Эксперты просчитывают самые мрачные варианты развития событий. Одновременное извержение нескольких крупных вулканов может привести к "вулканической зиме" — когда пепел в атмосфере блокирует солнечные лучи и температура на планете падает на несколько градусов. Россия, с ее и без того суровым климатом, может столкнуться с неурожаем и энергетическим кризисом.
Авиасообщение между Россией и Азией будет парализовано на месяцы. Вулканический пепел уничтожает авиационные двигатели, что означает полную изоляцию миллионов российских туристов и прекращение грузовых перевозок. Товары из Китая, электроника, одежда — все это перестанет поступать в российские магазины.
© AP Photo / Marco di MarcoУказатель курорта "Голубая лагуна" на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике
© AP Photo / Marco di Marco
Указатель курорта "Голубая лагуна" на дороге в районе извержения вулкана в Гриндавике
Цунами высотой до 30 метров могут ударить не только по азиатским курортам, но и по российским берегам Дальнего Востока. Владивосток, Сахалин, Курилы — все прибрежные города окажутся под угрозой. Экономические потери для России могут составить сотни миллиардов рублей.
Что говорят ученые
Российские и международные ученые пока воздерживаются от апокалиптических прогнозов, но признают: ситуация требует постоянного мониторинга.
"Одновременная активизация нескольких вулканических центров — это сигнал о глубинных процессах в мантии Земли. Мы видим, что "огненное кольцо" переходит в новую фазу активности", — отмечают вулканологи.
Вулкан Шивелуч на Камчатке
Сейсмологи подчеркивают: предсказать точное время и место следующего крупного события пока невозможно. Современная наука может фиксировать предвестники катаклизмов за часы или дни, но не за месяцы. "Огненное кольцо" проснулось, и что будет дальше — покажет время.