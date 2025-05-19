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В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 19.05.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:12:00+03:00
2025-05-19T17:12:00+03:00
2025-05-19T17:12:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство страны. Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 километра в минувшее воскресенье. "Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности, начиная с вечера воскресенья", - заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства. На снимках, предоставленных агентством, видны облака густого серого пепла, вырывающиеся из кратера. В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 километра. Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в шесть километров от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди. Пока что эвакуации жителей или отмены рейсов из-за извержений не было.
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индонезия, флорес (остров), в мире
Индонезия, Флорес (остров), В мире
В Индонезии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло в Индонезии, уровень опасности повышен до максимума
ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство страны.
Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес
на востоке Индонезии
, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 километра в минувшее воскресенье.
"Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности, начиная с вечера воскресенья", - заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства.
На снимках, предоставленных агентством, видны облака густого серого пепла, вырывающиеся из кратера.
В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 километра.
Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в шесть километров от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди.
Пока что эвакуации жителей или отмены рейсов из-за извержений не было.