https://ria.ru/20250519/indoneziya-2017888979.html

В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 19.05.2025

В Индонезии произошло извержение вулкана

Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:12:00+03:00

2025-05-19T17:12:00+03:00

2025-05-19T17:12:00+03:00

индонезия

флорес (остров)

в мире

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ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство страны. Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 километра в минувшее воскресенье. "Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности, начиная с вечера воскресенья", - заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства. На снимках, предоставленных агентством, видны облака густого серого пепла, вырывающиеся из кратера. В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 километра. Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в шесть километров от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди. Пока что эвакуации жителей или отмены рейсов из-за извержений не было.

https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html

https://ria.ru/20250517/shiveluch-2017540248.html

индонезия

флорес (остров)

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индонезия, флорес (остров), в мире