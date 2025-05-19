Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/indoneziya-2017888979.html
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 19.05.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:12:00+03:00
2025-05-19T17:12:00+03:00
индонезия
флорес (остров)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886591_127:0:873:420_1920x0_80_0_0_050be9369d91fd5f0a7728fe3bd351a0.jpg
ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство страны. Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 километра в минувшее воскресенье. "Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности, начиная с вечера воскресенья", - заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства. На снимках, предоставленных агентством, видны облака густого серого пепла, вырывающиеся из кратера. В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 километра. Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в шесть километров от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди. Пока что эвакуации жителей или отмены рейсов из-за извержений не было.
https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html
https://ria.ru/20250517/shiveluch-2017540248.html
индонезия
флорес (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886591_299:2:861:424_1920x0_80_0_0_1fc91ccb6e5fe92e618093cb14543fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, флорес (остров), в мире
Индонезия, Флорес (остров), В мире
В Индонезии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло в Индонезии, уровень опасности повышен до максимума

© Фото : MAGMA IndonesiaИзвержение вулкана Левотоби Лаки-лаки
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : MAGMA Indonesia
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 19 мая – РИА Новости. Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщило вулканологическое агентство страны.
Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 километра в минувшее воскресенье.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
18 мая, 09:59
"Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности, начиная с вечера воскресенья", - заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства.
На снимках, предоставленных агентством, видны облака густого серого пепла, вырывающиеся из кратера.
В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 километра.
Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в шесть километров от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди.
Пока что эвакуации жителей или отмены рейсов из-за извержений не было.
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла
17 мая, 10:18
 
ИндонезияФлорес (остров)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала