https://ria.ru/20250521/vsu-2018269712.html
Бастрыкин рассказал о количестве атак ВСУ на регионы России
Бастрыкин рассказал о количестве атак ВСУ на регионы России - РИА Новости, 21.05.2025
Бастрыкин рассказал о количестве атак ВСУ на регионы России
Украина атаковала 43 региона РФ, зафиксировано почти 8 тысяч фактов обстрелов приграничных и тыловых российских территорий, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:24:00+03:00
2025-05-21T15:24:00+03:00
2025-05-21T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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санкт-петербург
украина
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-Петербург, 21 мая – РИА Новости. Украина атаковала 43 региона РФ, зафиксировано почти 8 тысяч фактов обстрелов приграничных и тыловых российских территорий, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Теперь поговорим о приграничных территориях РФ и иных территориях РФ, которые подверглись агрессии со стороны ВСУ. Террористические атаки силовых структур Украины относились к 43 регионам России, 43 региона России, как мы установили при расследовании, подверглись атаке со стороны ВСУ", - сказал он, выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Петербурге. В числе атакованных регионов, по словам Бастрыкина, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край. "Нами зафиксированы почти 8 тысяч фактов обстрелов, террористических атак приграничных и тыловых российских территорий", - сказал Бастрыкин. Международный молодежный юридический форум проходит на полях ПМЮФ-2025. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/sk-2017860672.html
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россия, санкт-петербург, украина, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин рассказал о количестве атак ВСУ на регионы России
Бастрыкин: ВСУ атаковали 43 региона России, зафиксировано 8 тысяч обстрелов