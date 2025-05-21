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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:07:00+03:00
2025-05-21T12:07:00+03:00
2025-05-21T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
кировск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Андреевка, Нечволодовка, Шийковка, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Казак", 11 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, кировск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Кировск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков и танк в зоне действий "Запада" за сутки