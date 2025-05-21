https://ria.ru/20250521/vsu-2018223126.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки - РИА Новости, 21.05.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:07:00+03:00

2025-05-21T12:07:00+03:00

2025-05-21T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

кировск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Андреевка, Нечволодовка, Шийковка, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Казак", 11 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

кировск

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харьковская область, кировск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика