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Предприятия обсудили вызовы при реализации проекта "Чистый воздух"

Предприятия обсудили вызовы при реализации проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 21.05.2025

Предприятия обсудили вызовы при реализации проекта "Чистый воздух"

Основные вызовы при реализации федерального проекта обсудили в рамках заседания комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Основные вызовы при реализации федерального проекта обсудили в рамках заседания комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России (АМР), сообщает ее пресс-служба.Проект "Чистый воздух" начал работу в 2019 году на территории 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В этих городах программы по снижению выбросов вредных веществ должны быть реализованы до 2026 года. С середины 2023 года к проекту присоединились еще 29 городов. Главной задачей участников федеральной программы является снижение общего объема выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. Кроме того, к 2036 году города второго этапа проекта должны сократить объем выбросов вдвое.Участники обсудили первые результаты проекта, обратили внимание на проблемы при его реализации, а также наметили совместные рекомендации и решения для его дальнейшего развития.Модератором заседания выступила директор департамента внешних коммуникаций компании "Эн+", председатель комитета Ольга Санарова. Она отметила, что тема становится крайне актуальной в условиях изменений в требованиях к бизнесу."Основная нагрузка по реализации проекта "Чистый воздух" лежит на плечах бизнеса. Это подтверждают и источники финансирования: 10% обеспечивают бюджетные организации, а 90% – внебюджетные, это то, что вкладывают предприятия в реализацию программы. Правительство разработало для бизнеса четкие параметры и требования с указанием на то, что и к какому сроку необходимо снизить. И сейчас бизнес сталкивается с рядом проблем, например, если удастся снизить показатели, то сложно уложиться в срок. Тем более, что предприятия сегодня находятся на разных уровнях модернизации и в различных условиях. Все готовы к реализации целей проекта, но к этому нужно подходить взвешенно", – отметила Санарова, ее слова приводит пресс-служба.Руководитель центра реализации федерального проекта "Чистый воздух" аналитического центра Минприроды РФ Денис Егоров отметил, как бизнесу и госсектору максимизировать совместные усилия для достижения целей проекта. По его словам, почти за шесть лет проекта достигнуть и перевыполнить показатели удалось в 4 из 12 городов-участников первого этапа программы: Норильск (снижение на 22%), Челябинск (на 30%), Новокузнецк (34%) и Череповец (30%)."Только за шесть лет в 12 городах-участниках на реализацию потрачено почти 700 миллиардов рублей. Расширение эксперимента на новые города создает еще более сложные условия, поскольку снижение выбросов должно происходить не только за счет промышленности. Ключевым аспектом остается необходимость сокращения выбросов именно опасных загрязняющих веществ, что в основном ложится на коммунальную сферу. Это включает в себя перевод печного отопления на экологически чистые виды топлива и организацию мероприятий по преобразованию топливно-энергетического комплекса, включая переход от угольной генерации к более экологичным источникам энергии", – поделился Егоров.Эксперт также добавил, что в настоящий момент комплексные планы утверждены по семи городам. Работа по утверждению планов городов продолжится.В ходе заседания представители компаний, участвующих в проекте, поделились первыми результатами его реализации. Директор департамента экологии компании РУСАЛ Андрей Берняцкий рассказал, какие инструменты и методики работы внедрила компания, чтобы снизить выбросы и соответствовать нормативам проекта."Существует понятные механизмы для снижения негативного воздействия производства на окружающую среду. В нашем случае речь идет о мероприятиях и технологиях, разработанных научно-инженерными подразделениями компании, которые используются для модернизации существующего производства, замены сырья и строительства новых заводов. Как результат, компания РУСАЛ за свою историю уже снизила выбросы на 35% при росте объемов производства. Основная цель проекта "Чистый воздух" заключается в улучшении качества атмосферного воздуха. Конечно, промышленность и энергетика статистически преобладает по объемам выбросов, но важно отметить, что зачастую проблема качества атмосферного воздуха связана с выбросами автономных источников тепла, так называемых АИТов, частного сектора, малого и среднего бизнеса, расположенных непосредственно в черте города. В связи с этим необходимо провести анализ результатов Проекта в 12 городах, что достигнуто, какие вопросы и проблемы возникли, переоценить подходы к постановке целевых показателей. Выводы реализации эксперимента по квотированию в 12 городах необходимо учесть в реализации второго этапа в 29 городах", – рассказал Берняцкий.При этом он отметил, что по некоторым городам есть вопросы по срокам достижения показателя в 20%. Так, речь зашла о Красноярске. По его словам, алюминиевый завод в данный момент уже прошел несколько стадий модернизации и выбрасывает меньше 20% от выбросов, которые завод осуществлял в свою бытности в Советском Союзе. Поэтому найти эффективные решения по дополнительному снижению выбросов – это был вызов предприятию.О работе предприятий "Эн+ и РУСАЛ в Братске в рамках проекта "Чистый воздух" рассказала директор по экологии компании Эн+ Галина Христофорова. Она отметила, что во время участия в программе компания столкнулась с рядом проблем."Во-первых, это финансирование. У предприятия нет возможности получить доступные кредиты , как нет и источников возврата этих средств, поскольку они зависят от тарифов. И чтобы увеличился один из источников финансирования, население должно принять подъем тарифов. Кроме того, энергетический бизнес находится в зависимости от погодных условий и климатических особенностей региона. Если ударят холода, мы не можем отказать населению в обеспечении тепла, хотя на это уходят мощности производства и соответственно увеличиваются выбросы. Таким образом, бизнесу ставят условие искусственно снизить отпуск тепла электроэнергии, потому что есть проблемы с тем топливом, которое используют в регионе", – подчеркнула Христофорова.Эксперт добавила, что большую роль в достижении результатов играет общественный экспертный совет РУСАЛа, который помогает общественности, бизнесу и депутатам обсуждать ход проекта "Чистый воздух" и доносить инициативы до всех сторон.Также предварительными результатами работы производства поделилась заместитель технического директора по охране окружающей среды "Сибирской генерирующей компании" (СГК) Юлия Чижова."Сделано уже очень много, проведены масштабные мероприятия и технологические преобразования. Как итог – снижение на 11 тысяч тонн выбросов. Уверена, что проводить мероприятия по второму этапу проекта нужно только после того, как будут приняты результаты и подведены итоги по первому. И отмечу, что нужно учитывать вклад в выбросы частного сектора и автотранспорта. При социальном развитии региона мы поставлены в такую позицию, что мы не можем развивать наше оборудование и вводить новые энергоблоки, так как нужно опять же сокращать выбросы", – отметила Чижова.В заключение мероприятия участники подчеркнули важность информирования населения об итогах реализации проекта, а также призвали к открытому диалогу всех членов процесса – государственные органы, бизнес и общественность.

https://ria.ru/20250519/studenty-2017795791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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