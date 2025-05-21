https://ria.ru/20250521/ukraina-2018186695.html

В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины

В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины - РИА Новости, 21.05.2025

В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины

Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:29:00+03:00

2025-05-21T09:29:00+03:00

2025-05-21T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил", — написал он.В этой ситуации Владимир Зеленский нужен только для того, чтобы позволить Трампу делать политические уступки России за счет Украины, добавил депутат.В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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украина, дональд трамп, киев, россия, владимир путин, александр дубинский, верховная рада украины, в мире