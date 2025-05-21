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В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины - РИА Новости, 21.05.2025
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины
Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:29:00+03:00
2025-05-21T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил", — написал он.В этой ситуации Владимир Зеленский нужен только для того, чтобы позволить Трампу делать политические уступки России за счет Украины, добавил депутат.В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
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Украина, Дональд Трамп, Киев, Россия, Владимир Путин, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины
Дубинский: Трамп не выступит на стороне Киева, так как уже получил от нее выгоду