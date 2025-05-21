Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 21.05.2025 (обновлено: 09:30 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018186695.html
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины - РИА Новости, 21.05.2025
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины
Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:29:00+03:00
2025-05-21T09:30:00+03:00
украина
дональд трамп
киев
россия
владимир путин
александр дубинский
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. &lt;...&gt; Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил", — написал он.В этой ситуации Владимир Зеленский нужен только для того, чтобы позволить Трампу делать политические уступки России за счет Украины, добавил депутат.В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дональд трамп, киев, россия, владимир путин, александр дубинский, верховная рада украины, в мире
Украина, Дональд Трамп, Киев, Россия, Владимир Путин, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде раскрыли, почему Трамп не встанет на сторону Украины

Дубинский: Трамп не выступит на стороне Киева, так как уже получил от нее выгоду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, так как всю возможную выгоду от Украины он уже получил, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Он (Трамп — Прим. Ред.) хочет получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски. Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины. <...> Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Она лжет". Журналист набросился на Каллас после ее слов о санкциях
Вчера, 09:01
В этой ситуации Владимир Зеленский нужен только для того, чтобы позволить Трампу делать политические уступки России за счет Украины, добавил депутат.
В понедельник российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Путин отметил готовность Москвыработать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня. Трамп после разговора заявил, что не будет вводить новые санкции, так как есть шанс на урегулирование украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
 
УкраинаДональд ТрампКиевРоссияВладимир ПутинАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала