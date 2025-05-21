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Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин - РИА Новости, 21.05.2025
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09:22 21.05.2025 (обновлено: 10:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018182691.html
Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин
Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин - РИА Новости, 21.05.2025
Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин
Конфликт на Украине может прийти к урегулированию после личной встречи президентов России и США, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:22:00+03:00
2025-05-21T10:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может прийти к урегулированию после личной встречи президентов России и США, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "Я думаю, будет личная встреча двух президентов, там все решится. &lt;…&gt; Она должна быть решающей. Трамп сам об этом говорит, да и мы прекрасно понимаем", — сказал он.Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, он продолжался более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Трамп, со своей стороны, заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт. По его словам, переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Что касается личной встречи, то, как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, президенты ее не исключают, но считают, что нужна тщательная подготовка. По словам Ушакова, команды глав государств прорабатывают содержание возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать его итогом. При этом Путин и Трамп пока не условились о проведении такой встречи и не определили ее место и сроки. С 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге проходит XIII Петербургский международный юридический форум. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, сергей степашин, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Степашин, Владимир Путин, В мире
Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин

Степашин: конфликт на Украине может разрешиться после встречи Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может прийти к урегулированию после личной встречи президентов России и США, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
"Я думаю, будет личная встреча двух президентов, там все решится. <…> Она должна быть решающей. Трамп сам об этом говорит, да и мы прекрасно понимаем", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, он продолжался более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Трамп, со своей стороны, заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт. По его словам, переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Что касается личной встречи, то, как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, президенты ее не исключают, но считают, что нужна тщательная подготовка. По словам Ушакова, команды глав государств прорабатывают содержание возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать его итогом. При этом Путин и Трамп пока не условились о проведении такой встречи и не определили ее место и сроки.
С 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге проходит XIII Петербургский международный юридический форум. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп отомстил Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампСергей СтепашинВладимир ПутинВ мире
 
 
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