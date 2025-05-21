https://ria.ru/20250521/ukraina-2018182691.html

Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин

Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин - РИА Новости, 21.05.2025

Встреча Путина и Трампа может решить конфликт на Украине, заявил Степашин

Конфликт на Украине может прийти к урегулированию после личной встречи президентов России и США, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:22:00+03:00

2025-05-21T09:22:00+03:00

2025-05-21T10:55:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

сергей степашин

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине может прийти к урегулированию после личной встречи президентов России и США, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "Я думаю, будет личная встреча двух президентов, там все решится. <…> Она должна быть решающей. Трамп сам об этом говорит, да и мы прекрасно понимаем", — сказал он.Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор, он продолжался более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Трамп, со своей стороны, заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт. По его словам, переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Что касается личной встречи, то, как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, президенты ее не исключают, но считают, что нужна тщательная подготовка. По словам Ушакова, команды глав государств прорабатывают содержание возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать его итогом. При этом Путин и Трамп пока не условились о проведении такой встречи и не определили ее место и сроки. С 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге проходит XIII Петербургский международный юридический форум. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп, сергей степашин, владимир путин, в мире