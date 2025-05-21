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В Волгограде обрушился купол цирка-шапито
В Волгограде обрушился купол цирка-шапито - РИА Новости, 21.05.2025
В Волгограде обрушился купол цирка-шапито
Купол цирка-шапито, гастролирующего в Волгограде, обрушился из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет, сообщает "Цирк на воде "Шевченко-шоу" на своей... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:59:00+03:00
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2025-05-21T11:59:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 21 мая – РИА Новости. Купол цирка-шапито, гастролирующего в Волгограде, обрушился из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет, сообщает "Цирк на воде "Шевченко-шоу" на своей странице во "ВКонтакте". "Сегодня ночью в 23:20 в Волгограде в результате резкого ухудшения погодных условий — проливного дождя и шквалистого ветра с порывами свыше 20 м/с — произошло обрушение купола цирка-шапито. К счастью, жертв и пострадавших нет. На момент происшествия внутри не находились ни зрители, ни артисты", - говорится в сообщении цирка. Отмечается, что сотрудники цирка и животные находятся сейчас в безопасности. По данным представителей цирка, конструкция шапито были исправны, но не выдержали натиска стихии. Выступления труппы в Волгограде отменены, говорится в сообщении, проводится оценка ущерба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, новости культуры
Происшествия, Волгоград, Новости культуры
В Волгограде обрушился купол цирка-шапито
В Волгограде из-за ветра и дождя обрушился купол гастролирующего цирка-шапито