https://ria.ru/20250521/tsirk-2018221784.html

В Волгограде обрушился купол цирка-шапито

В Волгограде обрушился купол цирка-шапито - РИА Новости, 21.05.2025

В Волгограде обрушился купол цирка-шапито

Купол цирка-шапито, гастролирующего в Волгограде, обрушился из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет, сообщает "Цирк на воде "Шевченко-шоу" на своей... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:59:00+03:00

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2025-05-21T11:59:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 21 мая – РИА Новости. Купол цирка-шапито, гастролирующего в Волгограде, обрушился из-за сильного ветра и дождя, пострадавших нет, сообщает "Цирк на воде "Шевченко-шоу" на своей странице во "ВКонтакте". "Сегодня ночью в 23:20 в Волгограде в результате резкого ухудшения погодных условий — проливного дождя и шквалистого ветра с порывами свыше 20 м/с — произошло обрушение купола цирка-шапито. К счастью, жертв и пострадавших нет. На момент происшествия внутри не находились ни зрители, ни артисты", - говорится в сообщении цирка. Отмечается, что сотрудники цирка и животные находятся сейчас в безопасности. По данным представителей цирка, конструкция шапито были исправны, но не выдержали натиска стихии. Выступления труппы в Волгограде отменены, говорится в сообщении, проводится оценка ущерба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, новости культуры