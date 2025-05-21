Трамп отчитал репортера за вопрос про подарок от Катара
Трамп отчитал репортера в Белом доме за вопрос о самолете от Катара
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой отчитал репортера за вопрос о самолете, подаренном ему Катаром, который последовал сразу после демонстрации видео, якобы доказывающих насилие против белых фермеров в африканской республике.
"Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали 5,1 триллиона долларов инвестиций в дополнение к самолету", - заявил Трамп в Белом доме.
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Комментарий Трампа был сделан в отношении главного корреспондента телеканала NBC по Белому дому Питера Александера. Вопрос про подарок от Катара, факт принятия которого Трампом критикуют даже его однопартийцы, последовал после демонстрации Рамафосе видеоматериалов, якобы доказывающих насилие против белых фермеров.
Открытое для прессы начало встречи с лидером ЮАР прошло в атмосфере, немного напоминающей печально известную встречу Трампа с Владимиром Зеленским, на которой он публично отчитал последнего.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что советники Рамафосы опасаются, что ему грозит "взбучка" в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским, и предлагали главе государства отменить поездку.
Для Трампа при этом не в первой публично отчитывать прессу, репортеры пула Белого дома регулярно попадают под критику, если задают лидеру США вопрос, который ему не нравится. Особенной нелюбовью президента пользуются телеканалы NBC, ABC и СBS, он обвиняет их в распространении фейковой информации и неприкрытой приверженности Демократической партии.