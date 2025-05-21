https://ria.ru/20250521/tramp-2018352654.html

Трамп отчитал репортера за вопрос про подарок от Катара

Трамп отчитал репортера за вопрос про подарок от Катара - РИА Новости, 21.05.2025

Трамп отчитал репортера за вопрос про подарок от Катара

Президент США Дональд Трамп в среду на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой отчитал репортера за вопрос о самолете, подаренном ему Катаром, который... РИА Новости, 21.05.2025

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой отчитал репортера за вопрос о самолете, подаренном ему Катаром, который последовал сразу после демонстрации видео, якобы доказывающих насилие против белых фермеров в африканской республике. "Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали 5,1 триллиона долларов инвестиций в дополнение к самолету", - заявил Трамп в Белом доме. Президент США посоветовал репортеру лучше заняться расследованием якобы геноцида белых фермеров в ЮАР. Комментарий Трампа был сделан в отношении главного корреспондента телеканала NBC по Белому дому Питера Александера. Вопрос про подарок от Катара, факт принятия которого Трампом критикуют даже его однопартийцы, последовал после демонстрации Рамафосе видеоматериалов, якобы доказывающих насилие против белых фермеров. Открытое для прессы начало встречи с лидером ЮАР прошло в атмосфере, немного напоминающей печально известную встречу Трампа с Владимиром Зеленским, на которой он публично отчитал последнего. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что советники Рамафосы опасаются, что ему грозит "взбучка" в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским, и предлагали главе государства отменить поездку. Для Трампа при этом не в первой публично отчитывать прессу, репортеры пула Белого дома регулярно попадают под критику, если задают лидеру США вопрос, который ему не нравится. Особенной нелюбовью президента пользуются телеканалы NBC, ABC и СBS, он обвиняет их в распространении фейковой информации и неприкрытой приверженности Демократической партии.

https://ria.ru/20250519/putin-2017944228.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html

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в мире, сша, дональд трамп, сирил рамафоса, юар, катар