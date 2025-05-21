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"Какого черта?" Трамп резко отреагировал на поступок Зеленского
"Какого черта?" Трамп резко отреагировал на поступок Зеленского - РИА Новости, 21.05.2025
"Какого черта?" Трамп резко отреагировал на поступок Зеленского
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что удивился поездке Владимира Зеленского в Южную Африку. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:09:00+03:00
2025-05-21T21:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что удивился поездке Владимира Зеленского в Южную Африку."Я позвонил Зеленскому, они сказали: "Он в Южной Африке". Я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке? Это странно", — отметил он.В конце апреля Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с Рамафосой. Однако позже поступила информация, что глава киевского режима внезапно решил отменить часть программы и вернуться на Украину.При этом сам визит Зеленского сопровождался недовольством со стороны местных активистов. Так, возглавляемая бывшим президентом Джейкобом Зумой южноафриканская партия "Умконто ве сизве" организовала акцию протеста у официальной резиденции правительства ЮАР в Претории под лозунгом "Not welcomed" ("Не рады"). Участники митинга выступили с критикой решения правительства страны принять Зеленского, заявив, что его присутствие противоречит нейтральной позиции Южной Африки по отношению к конфликту на Украине. В свою очередь, члены Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) также выступили с протестами против визита Зеленского, сообщали местные СМИ.
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Трамп о Зеленском в ЮАР
Трамп о Зеленском в ЮАР
2025-05-21T21:09
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в мире, юар, южная африка, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Южная Африка, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса
"Какого черта?" Трамп резко отреагировал на поступок Зеленского
Трамп рассказал, что не понял, какого черта Зеленский делал в ЮАР