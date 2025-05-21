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Трамп назвал президента ЮАР противоречивой фигурой
Трамп назвал президента ЮАР противоречивой фигурой - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп назвал президента ЮАР противоречивой фигурой
Президент США Дональд Трамп в среду на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на фоне их политических разногласий в лицо сказал ему, что он считается как и РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:46:00+03:00
2025-05-21T20:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на фоне их политических разногласий в лицо сказал ему, что он считается как и уважаемой, так и противоречивой фигурой. "Президент (Рамафоса - ред.) - действительно уважаемый человек во многих, многих кругах, а в некоторых кругах его считают противоречивой личностью, но мы собираемся обсудить некоторые вещи, которые происходят в Южной Африке", - заявил Трамп в Белом доме перед началом встречи с лидером ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что советники Рамафосы опасаются, что ему грозит "взбучка" в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Владимиром Зеленским, и предлагали главе государства отменить поездку. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США решили не принимать участие в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны. Речь идет в частности о критике, которую ЮАР выражает в адрес Израиля и сближения африканской страны с Китаем, помимо других разногласий, отметил он.
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в мире, юар, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, сирил рамафоса, владимир зеленский, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский, Большая двадцатка
Трамп назвал президента ЮАР противоречивой фигурой
Трамп на встрече с главой ЮАР Рамафосой назвал его противоречивой фигурой