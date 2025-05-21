https://ria.ru/20250521/tramp-2018344768.html

Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР

Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР - РИА Новости, 21.05.2025

Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР

Президент США Дональд Трамп показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, лидер ЮАР... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T20:27:00+03:00

2025-05-21T20:27:00+03:00

2025-05-21T20:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, лидер ЮАР заявил, что никогда их не видел. "Это могильные камни - более тысячи - белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги", - заявил Трамп в Белом доме. В Овальном офисе показали видео с материалами, якобы доказывающими насилие в отношении белых фермеров. Рамафоса спросил, где сняты кадры. "Никогда этого не видел", - подчеркнул президент ЮАР. По его словам, в стране происходит множество преступлений и против темнокожих, государственной политики, направленной на нарушение прав белых фермеров в ЮАР, по его словам, нет. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".

https://ria.ru/20250317/posol-2005583746.html

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в мире, юар, сша, дональд трамп, сирил рамафоса