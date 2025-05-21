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Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР
Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР - РИА Новости, 21.05.2025
Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР
Президент США Дональд Трамп показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, лидер ЮАР... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:27:00+03:00
2025-05-21T20:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показал главе ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, лидер ЮАР заявил, что никогда их не видел. "Это могильные камни - более тысячи - белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги", - заявил Трамп в Белом доме. В Овальном офисе показали видео с материалами, якобы доказывающими насилие в отношении белых фермеров. Рамафоса спросил, где сняты кадры. "Никогда этого не видел", - подчеркнул президент ЮАР. По его словам, в стране происходит множество преступлений и против темнокожих, государственной политики, направленной на нарушение прав белых фермеров в ЮАР, по его словам, нет. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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в мире, юар, сша, дональд трамп, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, США, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса
Трамп показал Рамафосе якобы доказательства геноцида белых в ЮАР
Трамп показал главе ЮАР Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид белых