https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html

СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным

СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что уверен в победе России в конфликте на Украине, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:29:00+03:00

2025-05-21T18:29:00+03:00

2025-05-21T19:31:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что уверен в победе России в конфликте на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."В ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убежден в победе России", — говорится в сообщении.В понедельник вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что главы государств также затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможность личной встречи и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому их команды займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома по итогам беседы заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран — партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным. Кроме того, он отметил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт на Украине.

https://ria.ru/20250521/razgovor-2018310040.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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россия, дональд трамп, владимир путин, европа, в мире, юрий ушаков, сша, украина