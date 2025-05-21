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СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным - РИА Новости, 21.05.2025
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18:29 21.05.2025 (обновлено: 19:31 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным
Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что уверен в победе России в конфликте на Украине, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:29:00+03:00
2025-05-21T19:31:00+03:00
россия
дональд трамп
владимир путин
европа
в мире
юрий ушаков
сша
украина
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что уверен в победе России в конфликте на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."В ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убежден в победе России", — говорится в сообщении.В понедельник вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что главы государств также затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможность личной встречи и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому их команды займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома по итогам беседы заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран — партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным. Кроме того, он отметил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250521/razgovor-2018310040.html
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россия, дональд трамп, владимир путин, европа, в мире, юрий ушаков, сша, украина
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа, В мире, Юрий Ушаков, США, Украина
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным

Bloomberg: Трамп заявил европейским лидерам, что верит в победу России в СВО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что уверен в победе России в конфликте на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"В ходе последующего телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп дал понять, что он убежден в победе России", — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Вчера, 17:47
В понедельник вечером Путин и Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Впоследствии помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что главы государств также затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможность личной встречи и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому их команды займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома по итогам беседы заявил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран — партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным. Кроме того, он отметил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинЕвропаВ миреЮрий УшаковСШАУкраина
 
 
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