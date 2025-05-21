Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9%
Минниханов: товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9%
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума
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КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9% и составил 3,3 миллиарда долларов, для работы над совместными проектами есть все возможности, которые надо шире использовать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду выступил на V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы", в котором принимают участие представители 14 российских и шести китайских регионов. Обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проекты в сферах промышленного производства, логистики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых.
"Наблюдается рост товарооборота Татарстана и Китая - по итогам прошлого года он составил 3,3 миллиарда долларов с ростом на 9%, а также объема привлеченных в республику китайских инвестиций в сумме около 39 миллионов долларов. В Казани успешно работает генеральное консульство Китая, в Пекине – торгово-экономическое представительство нашей республики. Многие предприятия Татарстана имеют деловых партнеров в Китае", - сказал Минниханов в ходе заседания.
В качестве примера успешного инвестиционного сотрудничества глава республики привел компанию Haier, которая построила в Татарстане уже шесть заводов.
Минниханов отметил, что активная поддержка малого и среднего бизнеса, развитая инфраструктура и стратегическое расположение на перекрестке торговых путей делают Татарстан привлекательным для инвестиций. Республика, по его словам, располагает большими возможностями для работы с Китаем, которые необходимо шире использовать, в дальнейшей работе не следует оставлять подписанные межрегиональные соглашения на бумаге, нужно готовить конкретные планы мероприятий по их реализации, активнее работать над совместными инвестиционными проектами.
"Для этого у нас есть вся развитая инфраструктура и преференции, которые призваны стимулировать интерес к созданию совместных предприятий. Кроме того, необходимо использовать новые возможности и в сфере логистики, в том числе мощности крупнейшего в России логистического центра, построенного на территории ОЭЗ "Алабуга", проработать вопросы налаживания прямого авиасообщения между нашими городами, инициативнее подходить к сотрудничеству", - сказал глава региона.