Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9% - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:42 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/tovarooborot-2018231232.html
Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9%
Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9% - РИА Новости, 21.05.2025
Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9%
Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9% и составил 3,3 миллиарда долларов, для работы над совместными проектами есть все возможности, которые... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:42:00+03:00
2025-05-21T12:42:00+03:00
республика татарстан
китай
казань
пекин
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e590b9cfcab91fea26797aad9f2381.jpg
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9% и составил 3,3 миллиарда долларов, для работы над совместными проектами есть все возможности, которые надо шире использовать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в среду выступил на V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы", в котором принимают участие представители 14 российских и шести китайских регионов. Обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проекты в сферах промышленного производства, логистики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. "Наблюдается рост товарооборота Татарстана и Китая - по итогам прошлого года он составил 3,3 миллиарда долларов с ростом на 9%, а также объема привлеченных в республику китайских инвестиций в сумме около 39 миллионов долларов. В Казани успешно работает генеральное консульство Китая, в Пекине – торгово-экономическое представительство нашей республики. Многие предприятия Татарстана имеют деловых партнеров в Китае", - сказал Минниханов в ходе заседания. В качестве примера успешного инвестиционного сотрудничества глава республики привел компанию Haier, которая построила в Татарстане уже шесть заводов. Минниханов отметил, что активная поддержка малого и среднего бизнеса, развитая инфраструктура и стратегическое расположение на перекрестке торговых путей делают Татарстан привлекательным для инвестиций. Республика, по его словам, располагает большими возможностями для работы с Китаем, которые необходимо шире использовать, в дальнейшей работе не следует оставлять подписанные межрегиональные соглашения на бумаге, нужно готовить конкретные планы мероприятий по их реализации, активнее работать над совместными инвестиционными проектами. "Для этого у нас есть вся развитая инфраструктура и преференции, которые призваны стимулировать интерес к созданию совместных предприятий. Кроме того, необходимо использовать новые возможности и в сфере логистики, в том числе мощности крупнейшего в России логистического центра, построенного на территории ОЭЗ "Алабуга", проработать вопросы налаживания прямого авиасообщения между нашими городами, инициативнее подходить к сотрудничеству", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html
https://ria.ru/20250227/olegkorobchenko-2001962254.html
китай
казань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d0f1d97f1ea563c6a21b992f27d06a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, казань, пекин, рустам минниханов
Республика Татарстан, Китай, Казань, Пекин, Рустам Минниханов
Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9%

Минниханов: товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарном заседании форума
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Китаем в 2024 году вырос на 9% и составил 3,3 миллиарда долларов, для работы над совместными проектами есть все возможности, которые надо шире использовать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду выступил на V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы", в котором принимают участие представители 14 российских и шести китайских регионов. Обсуждаются вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проекты в сферах промышленного производства, логистики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых.
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам нефтехимии
21 марта, 11:35
"Наблюдается рост товарооборота Татарстана и Китая - по итогам прошлого года он составил 3,3 миллиарда долларов с ростом на 9%, а также объема привлеченных в республику китайских инвестиций в сумме около 39 миллионов долларов. В Казани успешно работает генеральное консульство Китая, в Пекине – торгово-экономическое представительство нашей республики. Многие предприятия Татарстана имеют деловых партнеров в Китае", - сказал Минниханов в ходе заседания.
В качестве примера успешного инвестиционного сотрудничества глава республики привел компанию Haier, которая построила в Татарстане уже шесть заводов.
Минниханов отметил, что активная поддержка малого и среднего бизнеса, развитая инфраструктура и стратегическое расположение на перекрестке торговых путей делают Татарстан привлекательным для инвестиций. Республика, по его словам, располагает большими возможностями для работы с Китаем, которые необходимо шире использовать, в дальнейшей работе не следует оставлять подписанные межрегиональные соглашения на бумаге, нужно готовить конкретные планы мероприятий по их реализации, активнее работать над совместными инвестиционными проектами.
"Для этого у нас есть вся развитая инфраструктура и преференции, которые призваны стимулировать интерес к созданию совместных предприятий. Кроме того, необходимо использовать новые возможности и в сфере логистики, в том числе мощности крупнейшего в России логистического центра, построенного на территории ОЭЗ "Алабуга", проработать вопросы налаживания прямого авиасообщения между нашими городами, инициативнее подходить к сотрудничеству", - сказал глава региона.
Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Индекс промпроизводства в Татарстане в 2024 году составил 105 процентов
27 февраля, 15:11
 
Республика ТатарстанКитайКазаньПекинРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала