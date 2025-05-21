https://ria.ru/20250521/taksi-2018258099.html

В Москве водителей такси будут штрафовать за отсутствие аттестации

В Москве водителей такси будут штрафовать за отсутствие аттестации - РИА Новости, 21.05.2025

В Москве водителей такси будут штрафовать за отсутствие аттестации

Московская городская дума приняла закон о административном штрафе в 5 тысяч рублей за отсутствие аттестации у водителей легкового такси, решение было принято на РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:36:00+03:00

2025-05-21T14:36:00+03:00

2025-05-21T14:36:00+03:00

общество

авто

москва

алексей шапошников

московская городская дума

единая россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон о административном штрафе в 5 тысяч рублей за отсутствие аттестации у водителей легкового такси, решение было принято на пленарном заседании в среду. "Водителей такси в Москве, не прошедших обязательную аттестацию, ждет штраф. Соответствующие изменения по инициативе фракции партии "Единая Россия" внесены в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы на заседании столичного парламента. Данная мера направлена на улучшение качества услуг по перевозке пассажиров легковым такси и повышение безопасности всех участников дорожного движения в российской столице... В целях предупреждения нарушений новая статья 10.14 КоАП Москвы устанавливает административную ответственность за управление легковым такси водителем, не прошедшим аттестацию, в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он напомнил, что с 1 марта 2025 года в Москве введена обязательная аттестация таксистов на знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и оказания первой помощи в ДТП. Данные нормы закреплены в федеральном законодательстве и в региональном законе "О легковом такси в городе Москве". Сейчас, когда наличие аттестации стало обязательным, возникает проблема с отсутствием мер воздействия на водителей легкового такси, которые уклоняются от ее прохождения. "Срок действия результатов аттестации составляет два года, а сама аттестация проходит на безвозмездной основе. Порядок ее проведения и требования к необходимым знаниям утверждены приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Во время переходного периода с 12 августа 2024 года до 1 марта 2025 года лица, претендующие на допуск к управлению легковым такси для осуществления перевозок пассажиров и багажа, были вправе пройти аттестацию в добровольном порядке", - добавил Шапошников. Он отметил, что на сегодняшний день в Москве и области созданы все условия для прохождения аттестации. По последним официальным данным, основная доля водителей такси, а это чуть менее 160 тысяч человек, сделала это в установленный срок.

https://ria.ru/20250513/taksi-2016675480.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html

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общество, авто, москва, алексей шапошников, московская городская дума, единая россия