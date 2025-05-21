https://ria.ru/20250521/taksi-2018206331.html

Совфед одобрил закон о локализации такси

Совфед одобрил закон о локализации такси - РИА Новости, 21.05.2025

Совфед одобрил закон о локализации такси

Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси.Госдума приняла документ на прошлой неделе. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Изначально инициатива предлагала позволить регионам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств.Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований:Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.Как отметил Кутепов, представляя документ сенаторам, его разработали во исполнение поручения президента об использовании российских машин в такси. Также предусмотрен большой переходный период — до 2033 года, чтобы производители и потребители успели адаптироваться к изменениям.

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https://ria.ru/20250521/taksi-2018155435.html

https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html

https://ria.ru/20250321/telefon-2006357828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

совет федерации рф, общество, россия, калининградская область, экономика, авто, дальний восток, андрей кутепов, вячеслав володин, госдума рф, владимир гутенев