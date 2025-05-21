Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о локализации такси - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 21.05.2025 (обновлено: 12:36 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/taksi-2018206331.html
Совфед одобрил закон о локализации такси
Совфед одобрил закон о локализации такси - РИА Новости, 21.05.2025
Совфед одобрил закон о локализации такси
Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:55:00+03:00
2025-05-21T12:36:00+03:00
совет федерации рф
общество
россия
калининградская область
экономика
авто
дальний восток
андрей кутепов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси.Госдума приняла документ на прошлой неделе. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев. Изначально инициатива предлагала позволить регионам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств.Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований:Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.Как отметил Кутепов, представляя документ сенаторам, его разработали во исполнение поручения президента об использовании российских машин в такси. Также предусмотрен большой переходный период — до 2033 года, чтобы производители и потребители успели адаптироваться к изменениям.
https://ria.ru/20250512/taksi-2016401619.html
https://ria.ru/20250521/taksi-2018155435.html
https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html
https://ria.ru/20250321/telefon-2006357828.html
россия
калининградская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, общество, россия, калининградская область, экономика, авто, дальний восток, андрей кутепов, вячеслав володин, госдума рф, владимир гутенев
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Калининградская область, Экономика, Авто, Дальний Восток, Андрей Кутепов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Гутенев
Совфед одобрил закон о локализации такси

Совфед одобрил закон о локализации используемых в качестве такси автомобилей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси.
Госдума приняла документ на прошлой неделе. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.
Автомобили такси стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Среди такси в России больше всего европейских автомобилей, рассказали в НСТ
12 мая, 00:35
Изначально инициатива предлагала позволить регионам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств.
Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В НАС оценили ситуацию с локализацией китайских автомобилей для такси
Вчера, 02:54
Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований:
  • совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;
  • автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

С 1 января 2033 года будет действовать единственный критерий для внесения в реестр такси — количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если это касается инвестконтракта, заключенного после 1 марта 2025-го.

Знак такси на автомобиле в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Москве стала обязательной аттестация водителей такси
1 марта, 00:49
Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.
Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:
  • марку;
  • модель;
  • год выпуска;
  • государственный регистрационный номер;
  • идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.
При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Как отметил Кутепов, представляя документ сенаторам, его разработали во исполнение поручения президента об использовании российских машин в такси. Также предусмотрен большой переходный период — до 2033 года, чтобы производители и потребители успели адаптироваться к изменениям.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Эксперт развеяла миф о влиянии заряда батареи телефона на тарифы в такси
21 марта, 06:02
 
Совет Федерации РФОбществоРоссияКалининградская областьЭкономикаАвтоДальний ВостокАндрей КутеповВячеслав ВолодинГосдума РФВладимир Гутенев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала