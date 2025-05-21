https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018202166.html

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль участок дороги около села Красное Первое в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:33:00+03:00

2025-05-21T10:33:00+03:00

2025-05-21T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 мая – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль участок дороги около села Красное Первое в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск передовые подразделения взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее Красного Первого. В районе Фиголевки удалось продвинуться на 400 метров северо-западнее от населенного пункта", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также ВС РФ заняли новые рубежи в районах Двуречной и Дорошовки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность