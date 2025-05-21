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Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 21.05.2025 (обновлено: 10:35 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/spetsoperatsiya-2018202166.html
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 21.05.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российская армия взяла под контроль участок дороги около села Красное Первое в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:33:00+03:00
2025-05-21T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 мая – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль участок дороги около села Красное Первое в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск передовые подразделения взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее Красного Первого. В районе Фиголевки удалось продвинуться на 400 метров северо-западнее от населенного пункта", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также ВС РФ заняли новые рубежи в районах Двуречной и Дорошовки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль участок дороги около села Красное Первое

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мая – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль участок дороги около села Красное Первое в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе продвижения наших войск передовые подразделения взяли под контроль двухкилометровый участок автодороги западнее Красного Первого. В районе Фиголевки удалось продвинуться на 400 метров северо-западнее от населенного пункта", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что также ВС РФ заняли новые рубежи в районах Двуречной и Дорошовки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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