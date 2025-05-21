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В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой - РИА Новости, 21.05.2025
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14:13 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/sk-2018253060.html
В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой
В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой - РИА Новости, 21.05.2025
В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой
Мужчина, напавший с металлической битой на 16-летнюю девушку в Благовещенске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Амурской области. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:13:00+03:00
2025-05-21T14:13:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Мужчина, напавший с металлической битой на 16-летнюю девушку в Благовещенске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Амурской области. По данным следствия, утром в среду на улице Театральной областной столицы мужчина напал на 16-летнюю девушку и один раз ударил ее по голове металлической битой. Его действия пресекли прохожие, после чего он скрылся с места происшествия. Потерпевшая доставлена в больницу, у неё, по данным прокуратуры региона, травмы головы. Полиция начала поиск нападавшего. "В настоящее время личность нападавшего установлена. Злоумышленник задержан. В отношении него следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. Ведётся следствие. Прокуратура Амурской области ход расследования дела поставила на контроль. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве.
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происшествия, амурская область, благовещенск, россия
Происшествия, Амурская область, Благовещенск, Россия
В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой

СК: в Благовещенске задержали мужчину, напавшего с битой на 16-летнюю девушку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Мужчина, напавший с металлической битой на 16-летнюю девушку в Благовещенске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Амурской области.
По данным следствия, утром в среду на улице Театральной областной столицы мужчина напал на 16-летнюю девушку и один раз ударил ее по голове металлической битой. Его действия пресекли прохожие, после чего он скрылся с места происшествия. Потерпевшая доставлена в больницу, у неё, по данным прокуратуры региона, травмы головы. Полиция начала поиск нападавшего.
"В настоящее время личность нападавшего установлена. Злоумышленник задержан. В отношении него следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.
Ведётся следствие. Прокуратура Амурской области ход расследования дела поставила на контроль. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве.
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