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В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой

В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой - РИА Новости, 21.05.2025

В Благовещенске задержали мужчину, напавшего на девушку с битой

Мужчина, напавший с металлической битой на 16-летнюю девушку в Благовещенске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Амурской области. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:13:00+03:00

2025-05-21T14:13:00+03:00

2025-05-21T14:13:00+03:00

происшествия

амурская область

благовещенск

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Мужчина, напавший с металлической битой на 16-летнюю девушку в Благовещенске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Амурской области. По данным следствия, утром в среду на улице Театральной областной столицы мужчина напал на 16-летнюю девушку и один раз ударил ее по голове металлической битой. Его действия пресекли прохожие, после чего он скрылся с места происшествия. Потерпевшая доставлена в больницу, у неё, по данным прокуратуры региона, травмы головы. Полиция начала поиск нападавшего. "В настоящее время личность нападавшего установлена. Злоумышленник задержан. В отношении него следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении. Ведётся следствие. Прокуратура Амурской области ход расследования дела поставила на контроль. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html

амурская область

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происшествия, амурская область, благовещенск, россия