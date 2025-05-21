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Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко - РИА Новости, 21.05.2025
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15:23 21.05.2025 (обновлено: 16:34 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/shojgu-2018269348.html
Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко
Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко - РИА Новости, 21.05.2025
Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко
Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее ощущает одиночество, рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:23:00+03:00
2025-05-21T16:34:00+03:00
россия
чадан
республика тыва
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее ощущает одиночество, рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в документальном фильме "Шойгу 70. Правила жизни" на телеканале "Россия 24"."Поверьте мне, там (наверху служебной лестницы. — Прим. ред.) очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение — тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину", — пояснил он.Как признался Шойгу, последние пять лет его жизни были очень насыщенными, многое изменилось."Эти пять лет были очень насыщенными, были очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Конечно, стал еще больше понимать тот огромный, гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более ранга такого как министр обороны", — поделился мнением секретарь Совбеза.Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. С 1994 по 2012 год занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января по 7 мая 2000 года — зампред правительства — глава МЧС России). С 11 мая 2012-го — губернатор Московской области, с 6 ноября того же года — министр обороны. Указом президента от 12 мая 2024-го назначен секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20250521/shoygu-2018150738.html
https://ria.ru/20250521/shoygu-2018150009.html
россия
чадан
республика тыва
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россия, чадан, республика тыва, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Россия, Чадан, Республика Тыва, Сергей Шойгу, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко

Секретарь Совбеза РФ Шойгу: наверху служебной лестницы очень холодно и одиноко

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее ощущает одиночество, рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в документальном фильме "Шойгу 70. Правила жизни" на телеканале "Россия 24".
"Поверьте мне, там (наверху служебной лестницы. — Прим. ред.) очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение — тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину", — пояснил он.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Шойгу стал самым подсанкционным государственным деятелем, сообщил источник
Вчера, 01:39
Как признался Шойгу, последние пять лет его жизни были очень насыщенными, многое изменилось.
"Эти пять лет были очень насыщенными, были очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Конечно, стал еще больше понимать тот огромный, гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более ранга такого как министр обороны", — поделился мнением секретарь Совбеза.
Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. С 1994 по 2012 год занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января по 7 мая 2000 года — зампред правительства — глава МЧС России). С 11 мая 2012-го — губернатор Московской области, с 6 ноября того же года — министр обороны. Указом президента от 12 мая 2024-го назначен секретарем Совета безопасности.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Биография Сергея Шойгу
Вчера, 01:32
 
РоссияЧаданРеспублика ТываСергей ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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