https://ria.ru/20250521/shojgu-2018269348.html

Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко

Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко - РИА Новости, 21.05.2025

Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко

Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее ощущает одиночество, рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:23:00+03:00

2025-05-21T15:23:00+03:00

2025-05-21T16:34:00+03:00

россия

чадан

республика тыва

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее ощущает одиночество, рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в документальном фильме "Шойгу 70. Правила жизни" на телеканале "Россия 24"."Поверьте мне, там (наверху служебной лестницы. — Прим. ред.) очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение — тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину", — пояснил он.Как признался Шойгу, последние пять лет его жизни были очень насыщенными, многое изменилось."Эти пять лет были очень насыщенными, были очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Конечно, стал еще больше понимать тот огромный, гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более ранга такого как министр обороны", — поделился мнением секретарь Совбеза.Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. С 1994 по 2012 год занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января по 7 мая 2000 года — зампред правительства — глава МЧС России). С 11 мая 2012-го — губернатор Московской области, с 6 ноября того же года — министр обороны. Указом президента от 12 мая 2024-го назначен секретарем Совета безопасности.

https://ria.ru/20250521/shoygu-2018150738.html

https://ria.ru/20250521/shoygu-2018150009.html

россия

чадан

республика тыва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, чадан, республика тыва, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)