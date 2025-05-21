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Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов - РИА Новости, 21.05.2025
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11:10 21.05.2025 (обновлено: 11:11 21.05.2025)
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Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов
Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов - РИА Новости, 21.05.2025
Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:10:00+03:00
2025-05-21T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы. По нынешнему законодательству, схема одномандатных округов действует в течение 10 лет, прошлая была утверждена в 2015 году. При этом СФ на заседании в среду одобрил также закон, сокращающий срок действия соответствующей схемы до пяти лет. Как отмечается в новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов

Совфед одобрил закон о новой схеме одномандатных округов на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы.
По нынешнему законодательству, схема одномандатных округов действует в течение 10 лет, прошлая была утверждена в 2015 году. При этом СФ на заседании в среду одобрил также закон, сокращающий срок действия соответствующей схемы до пяти лет.
Как отмечается в новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
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