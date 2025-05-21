https://ria.ru/20250521/sf-2018209496.html

Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов

Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов - РИА Новости, 21.05.2025

Совфед одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных округов

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:10:00+03:00

2025-05-21T11:10:00+03:00

2025-05-21T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, утверждающий новую схему одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Госдумы. По нынешнему законодательству, схема одномандатных округов действует в течение 10 лет, прошлая была утверждена в 2015 году. При этом СФ на заседании в среду одобрил также закон, сокращающий срок действия соответствующей схемы до пяти лет. Как отмечается в новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.

https://ria.ru/20250417/vybory-2011721006.html

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Ольга Фомченкова

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, совет федерации рф, госдума рф