https://ria.ru/20250521/schit-2018210253.html

Лихачев рассказал о российском "ядерном щите"

Лихачев рассказал о российском "ядерном щите" - РИА Новости, 21.05.2025

Лихачев рассказал о российском "ядерном щите"

"Росатом" поддерживает "ядерный щит" России на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже мысли применить оружие против РФ, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:14:00+03:00

2025-05-21T11:14:00+03:00

2025-05-21T11:30:00+03:00

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" поддерживает "ядерный щит" России на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже мысли применить оружие против РФ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Абсолютный приоритет, миссия, ради которой мы были созданы 80 лет назад, - это защита нашего суверенитета, обороноспособности страны, поддержание и развитие "ядерного щита" нашей Родины. Эта работа продолжается на должном уровне, и главная задача - держать в таком состоянии "ядерный щит", чтобы не было даже мысли ни у кого применить оружие против Российской Федерации", - сказал Лихачев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250125/prezident-1995191801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, безопасность