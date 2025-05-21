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Лихачев рассказал о российском "ядерном щите"
Лихачев рассказал о российском "ядерном щите" - РИА Новости, 21.05.2025
Лихачев рассказал о российском "ядерном щите"
"Росатом" поддерживает "ядерный щит" России на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже мысли применить оружие против РФ, заявил генеральный директор... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:14:00+03:00
2025-05-21T11:14:00+03:00
2025-05-21T11:30:00+03:00
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" поддерживает "ядерный щит" России на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже мысли применить оружие против РФ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Абсолютный приоритет, миссия, ради которой мы были созданы 80 лет назад, - это защита нашего суверенитета, обороноспособности страны, поддержание и развитие "ядерного щита" нашей Родины. Эта работа продолжается на должном уровне, и главная задача - держать в таком состоянии "ядерный щит", чтобы не было даже мысли ни у кого применить оружие против Российской Федерации", - сказал Лихачев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250125/prezident-1995191801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, безопасность
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Безопасность
Лихачев рассказал о российском "ядерном щите"
Лихачев: "Росатом" на должном уровне обеспечивает ядерный щит для защиты России