https://ria.ru/20250521/scheta-2018146496.html

Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян

Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян - РИА Новости, 21.05.2025

Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян

Забытые или невостребованные счета граждан являются для банков бесплатными пассивами — эти деньги можно использовать, ничего не платя их владельцу, рассказал... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:15:00+03:00

2025-05-21T02:15:00+03:00

2025-05-21T02:15:00+03:00

общество

лазарь бадалов

рудн

федеральная налоговая служба (фнс россии)

деньги

россия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Забытые или невостребованные счета граждан являются для банков бесплатными пассивами — эти деньги можно использовать, ничего не платя их владельцу, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.“Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, — объяснил он.Обычно речь идет о незначительных для отдельного человека суммах — от нескольких рублей до десятков тысяч. Кто-то просто забывает о них. Бывает, что деньги оказываются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан.В масштабах банковской системы бесплатные деньги могут составить сотни миллиардов рублей. Размер этой суммы постоянно меняется в зависимости от действий клиентов, рассказал Бадалов. По его словам, банки могут вводить комиссии за обслуживание “спящих” счетов и постепенно списывать их в свою пользу.Узнать, есть ли у вас такие счета, можно благодаря современным государственным сервисам. Все данные из банков и инвесткомпаний стекаются в ФНС и доступны, однако многие просто не хотят заниматься поиском и закрытием счетов, заключил экономист.

https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html

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общество, лазарь бадалов, рудн, федеральная налоговая служба (фнс россии), деньги, россия