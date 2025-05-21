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Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян - РИА Новости, 21.05.2025
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02:15 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/scheta-2018146496.html
Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян
Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян - РИА Новости, 21.05.2025
Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян
Забытые или невостребованные счета граждан являются для банков бесплатными пассивами — эти деньги можно использовать, ничего не платя их владельцу, рассказал... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:15:00+03:00
2025-05-21T02:15:00+03:00
общество
лазарь бадалов
рудн
федеральная налоговая служба (фнс россии)
деньги
россия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Забытые или невостребованные счета граждан являются для банков бесплатными пассивами — эти деньги можно использовать, ничего не платя их владельцу, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.“Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, — объяснил он.Обычно речь идет о незначительных для отдельного человека суммах — от нескольких рублей до десятков тысяч. Кто-то просто забывает о них. Бывает, что деньги оказываются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан.В масштабах банковской системы бесплатные деньги могут составить сотни миллиардов рублей. Размер этой суммы постоянно меняется в зависимости от действий клиентов, рассказал Бадалов. По его словам, банки могут вводить комиссии за обслуживание “спящих” счетов и постепенно списывать их в свою пользу.Узнать, есть ли у вас такие счета, можно благодаря современным государственным сервисам. Все данные из банков и инвесткомпаний стекаются в ФНС и доступны, однако многие просто не хотят заниматься поиском и закрытием счетов, заключил экономист.
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общество, лазарь бадалов, рудн, федеральная налоговая служба (фнс россии), деньги, россия
Общество, Лазарь Бадалов, РУДН, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Деньги, Россия
Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян

Экономист Бадалов: о забытых банковских счетах можно узнать через ФНС

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Забытые или невостребованные счета граждан являются для банков бесплатными пассивами — эти деньги можно использовать, ничего не платя их владельцу, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
“Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, — объяснил он.
Обычно речь идет о незначительных для отдельного человека суммах — от нескольких рублей до десятков тысяч. Кто-то просто забывает о них. Бывает, что деньги оказываются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан.
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В масштабах банковской системы бесплатные деньги могут составить сотни миллиардов рублей. Размер этой суммы постоянно меняется в зависимости от действий клиентов, рассказал Бадалов. По его словам, банки могут вводить комиссии за обслуживание “спящих” счетов и постепенно списывать их в свою пользу.
Узнать, есть ли у вас такие счета, можно благодаря современным государственным сервисам. Все данные из банков и инвесткомпаний стекаются в ФНС и доступны, однако многие просто не хотят заниматься поиском и закрытием счетов, заключил экономист.
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ОбществоЛазарь БадаловРУДНФедеральная налоговая служба (ФНС России)ДеньгиРоссия
 
 
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