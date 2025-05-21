Экономист рассказал о миллиардах на заброшенных счетах россиян
Экономист Бадалов: о забытых банковских счетах можно узнать через ФНС
Рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Забытые или невостребованные счета граждан являются для банков бесплатными пассивами — эти деньги можно использовать, ничего не платя их владельцу, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
“Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов”, — объяснил он.
Обычно речь идет о незначительных для отдельного человека суммах — от нескольких рублей до десятков тысяч. Кто-то просто забывает о них. Бывает, что деньги оказываются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан.
Обычно речь идет о незначительных для отдельного человека суммах — от нескольких рублей до десятков тысяч. Кто-то просто забывает о них. Бывает, что деньги оказываются на счетах умерших, уехавших из страны или находящихся в местах лишения свободы граждан.
В масштабах банковской системы бесплатные деньги могут составить сотни миллиардов рублей. Размер этой суммы постоянно меняется в зависимости от действий клиентов, рассказал Бадалов. По его словам, банки могут вводить комиссии за обслуживание “спящих” счетов и постепенно списывать их в свою пользу.
Узнать, есть ли у вас такие счета, можно благодаря современным государственным сервисам. Все данные из банков и инвесткомпаний стекаются в ФНС и доступны, однако многие просто не хотят заниматься поиском и закрытием счетов, заключил экономист.