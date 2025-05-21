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В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета - РИА Новости, 21.05.2025
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17:24 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/samolet-2018300064.html
В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета
В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета - РИА Новости, 21.05.2025
В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета
Пьяная пассажирка открыла аварийный выход самолета перед вылетом в калининградском аэропорту "Храброво", на нее составили административный протокол, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:24:00+03:00
2025-05-21T17:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининград
храброво (аэропорт)
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КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Пьяная пассажирка открыла аварийный выход самолета перед вылетом в калининградском аэропорту "Храброво", на нее составили административный протокол, сообщила пресс-служба УТ МВД по региону. "Сорокатрехлетняя жительница Санкт-Петербурга, находясь на борту воздушного судна, перед вылетом несанкционированно открыла аварийный выход... По результатам медицинского освидетельствования выяснено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в отношении пассажирки возбудили административное дело по статье 20.21. (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
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происшествия, санкт-петербург, калининград, храброво (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининград, Храброво (аэропорт)
В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета

На открывшую в Храброво аварийный выход самолета пьяную пассажирку завели дело

© Фото : Западное ЛУ МВД России на транспортеЖительница Санкт-Петербурга попыталась выйти через аварийный люк из самолета в Храброво
Жительница Санкт-Петербурга попыталась выйти через аварийный люк из самолета в Храброво - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Западное ЛУ МВД России на транспорте
Жительница Санкт-Петербурга попыталась выйти через аварийный люк из самолета в Храброво
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КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Пьяная пассажирка открыла аварийный выход самолета перед вылетом в калининградском аэропорту "Храброво", на нее составили административный протокол, сообщила пресс-служба УТ МВД по региону.
"Сорокатрехлетняя жительница Санкт-Петербурга, находясь на борту воздушного судна, перед вылетом несанкционированно открыла аварийный выход... По результатам медицинского освидетельствования выяснено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в отношении пассажирки возбудили административное дело по статье 20.21. (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
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