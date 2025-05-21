https://ria.ru/20250521/samolet-2018300064.html

В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета

В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета - РИА Новости, 21.05.2025

В Калининграде завели дело на женщину, открывшую аварийный выход самолета

Пьяная пассажирка открыла аварийный выход самолета перед вылетом в калининградском аэропорту "Храброво", на нее составили административный протокол, сообщила... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:24:00+03:00

2025-05-21T17:24:00+03:00

2025-05-21T17:24:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

калининград

храброво (аэропорт)

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КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Пьяная пассажирка открыла аварийный выход самолета перед вылетом в калининградском аэропорту "Храброво", на нее составили административный протокол, сообщила пресс-служба УТ МВД по региону. "Сорокатрехлетняя жительница Санкт-Петербурга, находясь на борту воздушного судна, перед вылетом несанкционированно открыла аварийный выход... По результатам медицинского освидетельствования выяснено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в отношении пассажирки возбудили административное дело по статье 20.21. (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

https://ria.ru/20250204/deboshir-1997351057.html

санкт-петербург

калининград

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Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, калининград, храброво (аэропорт)