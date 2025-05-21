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Экс-кандидат в президенты Румынии потребовал суд допросить Дурова - РИА Новости, 21.05.2025
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13:45 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rumyniya-2018245313.html
Экс-кандидат в президенты Румынии потребовал суд допросить Дурова
Экс-кандидат в президенты Румынии потребовал суд допросить Дурова - РИА Новости, 21.05.2025
Экс-кандидат в президенты Румынии потребовал суд допросить Дурова
Экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать основателя Telegram Павла Дурова в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:45:00+03:00
2025-05-21T13:45:00+03:00
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КИШИНЕВ, 21 мая – РИА Новости. Экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать основателя Telegram Павла Дурова в рамках обжалования результатов президентских выборов, соответствующая просьба прозвучала в видеообращении политика. Ранее Симион подал в Конституционный суд Румынии жалобу объемом 20 страниц, в котором утверждается, что майские выборы были сфальсифицированы и находились под влиянием иностранного государства. По сообщению румынских СМИ, жалоба может быть рассмотрена 22 мая. "Мы просим суд допросить Павла Дурова по видеосвязи, он готов дать показания, чтобы внести ясность в ситуацию", – заявил Симион в своем обращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Политик также отметил, что в запросе также содержится просьба об изучении письменных доказательств. Представители AUR считают, что возможное вмешательство в выборы через мессенджер Telegram могло повлиять на исход голосования. Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". Во вторник Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс в стране в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер AUR Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. Дану после инаугурации придется обсудить с партиями вопрос создания новой коалиции и формирования правительства. В ночь после выборов он заявил, что хотел бы видеть коалицию из четырех проевропейских партий.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250519/durov-2017858161.html
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в мире, румыния, россия, бухарест, павел дуров, никушор дан, telegram, facebook, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Павел Дуров, Никушор Дан, Telegram, Facebook, Президентские выборы в Румынии — 2025
Экс-кандидат в президенты Румынии потребовал суд допросить Дурова

Симион потребовал суд допросить Дурова по делу о выборах в Румынии

© AP Photo / Andreea AlexandruЭкс-кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Экс-кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая – РИА Новости. Экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать основателя Telegram Павла Дурова в рамках обжалования результатов президентских выборов, соответствующая просьба прозвучала в видеообращении политика.
Ранее Симион подал в Конституционный суд Румынии жалобу объемом 20 страниц, в котором утверждается, что майские выборы были сфальсифицированы и находились под влиянием иностранного государства. По сообщению румынских СМИ, жалоба может быть рассмотрена 22 мая.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Эксперт объяснила, зачем Дуров мог обвинить Францию в цензуре для Румынии
19 мая, 15:38
"Мы просим суд допросить Павла Дурова по видеосвязи, он готов дать показания, чтобы внести ясность в ситуацию", – заявил Симион в своем обращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Политик также отметил, что в запросе также содержится просьба об изучении письменных доказательств. Представители AUR считают, что возможное вмешательство в выборы через мессенджер Telegram могло повлиять на исход голосования.
Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". Во вторник Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс в стране в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер AUR Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. Дану после инаугурации придется обсудить с партиями вопрос создания новой коалиции и формирования правительства. В ночь после выборов он заявил, что хотел бы видеть коалицию из четырех проевропейских партий.
* запрещена в РФ как экстремистская
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреРумынияРоссияБухарестПавел ДуровНикушор ДанTelegramFacebookПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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