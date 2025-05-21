https://ria.ru/20250521/rubl-2018266607.html

Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем

Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем - РИА Новости, 21.05.2025

Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем

Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:12:00+03:00

2025-05-21T15:12:00+03:00

2025-05-21T15:12:00+03:00

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы – Центробанка. При приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать степень (уровень) совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры. Оператор платформы будет информировать Росфинмониторинг о подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях с цифровыми рублями, а также отвечать на его запросы по операциям с цифровыми рублями. Решения оператора платформы можно будет обжаловать. Процедура будет аналогична той, которая действует сейчас в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций. Отчет о выполнении Банком России функций в сфере противодействия легализации преступных доходов при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля будет ежегодно рассматриваться Национальным финансовым советом регулятора. Информация о выполнении регулятором данных функций будет включаться в годовой отчет ЦБ и проверяться Счетной палатой РФ при подготовке заключения на него.

https://ria.ru/20250428/siluanov-2013896754.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)