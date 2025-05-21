Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем
СФ одобрил закон об антиотмывочных требованиях для операций с цифровым рублем
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем.
Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы – Центробанка.
При приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать степень (уровень) совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры.
Оператор платформы будет информировать Росфинмониторинг о подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях с цифровыми рублями, а также отвечать на его запросы по операциям с цифровыми рублями.
Решения оператора платформы можно будет обжаловать. Процедура будет аналогична той, которая действует сейчас в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций.
Отчет о выполнении Банком России функций в сфере противодействия легализации преступных доходов при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля будет ежегодно рассматриваться Национальным финансовым советом регулятора.
Информация о выполнении регулятором данных функций будет включаться в годовой отчет ЦБ и проверяться Счетной палатой РФ при подготовке заключения на него.
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