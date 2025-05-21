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Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем - РИА Новости, 21.05.2025
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15:12 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rubl-2018266607.html
Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем
Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем - РИА Новости, 21.05.2025
Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем
Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:12:00+03:00
2025-05-21T15:12:00+03:00
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы – Центробанка. При приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать степень (уровень) совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры. Оператор платформы будет информировать Росфинмониторинг о подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях с цифровыми рублями, а также отвечать на его запросы по операциям с цифровыми рублями. Решения оператора платформы можно будет обжаловать. Процедура будет аналогична той, которая действует сейчас в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций. Отчет о выполнении Банком России функций в сфере противодействия легализации преступных доходов при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля будет ежегодно рассматриваться Национальным финансовым советом регулятора. Информация о выполнении регулятором данных функций будет включаться в годовой отчет ЦБ и проверяться Счетной палатой РФ при подготовке заключения на него.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Совфед распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем

СФ одобрил закон об антиотмывочных требованиях для операций с цифровым рублем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совфед одобрил закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем.
Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы – Центробанка.
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При приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать степень (уровень) совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры.
Оператор платформы будет информировать Росфинмониторинг о подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях с цифровыми рублями, а также отвечать на его запросы по операциям с цифровыми рублями.
Решения оператора платформы можно будет обжаловать. Процедура будет аналогична той, которая действует сейчас в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций.
Отчет о выполнении Банком России функций в сфере противодействия легализации преступных доходов при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля будет ежегодно рассматриваться Национальным финансовым советом регулятора.
Информация о выполнении регулятором данных функций будет включаться в годовой отчет ЦБ и проверяться Счетной палатой РФ при подготовке заключения на него.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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