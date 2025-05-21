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В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов - РИА Новости, 21.05.2025
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Религия
 
17:38 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rpts-2018304801.html
В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов
В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов - РИА Новости, 21.05.2025
В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов
Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать "маршрутизацию семей в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:38:00+03:00
2025-05-21T17:38:00+03:00
религия
россия
санкт-петербург
федор лукьянов
вциом
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать "маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений", которая предусматривает при необходимости помощь в трудоустройстве, соцподдержку, лечение от зависимостей, а также консультацию с психологами и религиозными деятелями, рассказал в среду глава патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Как заявила в конце 2024 года советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, по итогам первого полугодия 2024 года в России из 10 заключенных браков распадалось восемь, страна вышла на третье место в мире по числу разводов. "В целях профилактики разводов, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает реализовать на государственном уровне маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений с фокусом на сохранение и восстановление кровнородственных семейных взаимоотношений. Данный подход ориентирован на индивидуальную работу с каждым конкретным случаем", - сказал Лукьянов. Так, по его словам, на первом этапе муж и жена проходят анонимное анкетирование, на основании которого определяется основная причина разрыва отношений. "Далее, в зависимости от выявленных причин, разрабатывается индивидуальная программа сопровождения семьи, в рамках которой может оказываться помощь в трудоустройстве, лечение от алко-, наркозависимости, социальная поддержка, помощь психолога или представителя религии и иные мероприятия, позволяющие преодолеть кризис семейных отношений. В случае, если такой способ сохранения семьи представляется невозможным, мы предлагаем при решении вопроса о разводе, прежде всего, исходить из интересов ребенка", - заключил представитель РПЦ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20241222/semya-1990488997.html
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россия, санкт-петербург, федор лукьянов, вциом, русская православная церковь
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Федор Лукьянов, ВЦИОМ, Русская православная церковь
В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов

Патриаршая комиссия предложила реализовать маршрутизацию семей на грани развода

© РИА Новости / Александр КряжевМужчина с обручальными кольцами
Мужчина с обручальными кольцами - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Мужчина с обручальными кольцами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать "маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений", которая предусматривает при необходимости помощь в трудоустройстве, соцподдержку, лечение от зависимостей, а также консультацию с психологами и религиозными деятелями, рассказал в среду глава патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Как заявила в конце 2024 года советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, по итогам первого полугодия 2024 года в России из 10 заключенных браков распадалось восемь, страна вышла на третье место в мире по числу разводов.
Вопросы о разделе имущества и определения порядка общения с ребенком или определения его места жительства рассматриваются, в отличие от дел по расторжению браков, в районных судах, а не мировых. Поэтому если возникает необходимость разделить имущество, спор в отношении такового рассматривает другой судья и в другом суде, вне зависимости от наличия брака или его прекращения. - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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"В целях профилактики разводов, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает реализовать на государственном уровне маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений с фокусом на сохранение и восстановление кровнородственных семейных взаимоотношений. Данный подход ориентирован на индивидуальную работу с каждым конкретным случаем", - сказал Лукьянов.
Так, по его словам, на первом этапе муж и жена проходят анонимное анкетирование, на основании которого определяется основная причина разрыва отношений.
"Далее, в зависимости от выявленных причин, разрабатывается индивидуальная программа сопровождения семьи, в рамках которой может оказываться помощь в трудоустройстве, лечение от алко-, наркозависимости, социальная поддержка, помощь психолога или представителя религии и иные мероприятия, позволяющие преодолеть кризис семейных отношений. В случае, если такой способ сохранения семьи представляется невозможным, мы предлагаем при решении вопроса о разводе, прежде всего, исходить из интересов ребенка", - заключил представитель РПЦ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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