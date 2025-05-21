В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов
Патриаршая комиссия предложила реализовать маршрутизацию семей на грани развода
Мужчина с обручальными кольцами. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать "маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений", которая предусматривает при необходимости помощь в трудоустройстве, соцподдержку, лечение от зависимостей, а также консультацию с психологами и религиозными деятелями, рассказал в среду глава патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
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"В целях профилактики разводов, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает реализовать на государственном уровне маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений с фокусом на сохранение и восстановление кровнородственных семейных взаимоотношений. Данный подход ориентирован на индивидуальную работу с каждым конкретным случаем", - сказал Лукьянов.
Так, по его словам, на первом этапе муж и жена проходят анонимное анкетирование, на основании которого определяется основная причина разрыва отношений.
"Далее, в зависимости от выявленных причин, разрабатывается индивидуальная программа сопровождения семьи, в рамках которой может оказываться помощь в трудоустройстве, лечение от алко-, наркозависимости, социальная поддержка, помощь психолога или представителя религии и иные мероприятия, позволяющие преодолеть кризис семейных отношений. В случае, если такой способ сохранения семьи представляется невозможным, мы предлагаем при решении вопроса о разводе, прежде всего, исходить из интересов ребенка", - заключил представитель РПЦ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.