https://ria.ru/20250521/rpts-2018304801.html

В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов

В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов - РИА Новости, 21.05.2025

В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов

Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать "маршрутизацию семей в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:38:00+03:00

2025-05-21T17:38:00+03:00

2025-05-21T17:38:00+03:00

религия

россия

санкт-петербург

федор лукьянов

вциом

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Чтобы снизить число разводов, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать "маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений", которая предусматривает при необходимости помощь в трудоустройстве, соцподдержку, лечение от зависимостей, а также консультацию с психологами и религиозными деятелями, рассказал в среду глава патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Как заявила в конце 2024 года советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, по итогам первого полугодия 2024 года в России из 10 заключенных браков распадалось восемь, страна вышла на третье место в мире по числу разводов. "В целях профилактики разводов, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает реализовать на государственном уровне маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений с фокусом на сохранение и восстановление кровнородственных семейных взаимоотношений. Данный подход ориентирован на индивидуальную работу с каждым конкретным случаем", - сказал Лукьянов. Так, по его словам, на первом этапе муж и жена проходят анонимное анкетирование, на основании которого определяется основная причина разрыва отношений. "Далее, в зависимости от выявленных причин, разрабатывается индивидуальная программа сопровождения семьи, в рамках которой может оказываться помощь в трудоустройстве, лечение от алко-, наркозависимости, социальная поддержка, помощь психолога или представителя религии и иные мероприятия, позволяющие преодолеть кризис семейных отношений. В случае, если такой способ сохранения семьи представляется невозможным, мы предлагаем при решении вопроса о разводе, прежде всего, исходить из интересов ребенка", - заключил представитель РПЦ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20241222/semya-1990488997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, федор лукьянов, вциом, русская православная церковь