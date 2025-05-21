Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности
Венедиктов: партнеров России хотят заставить не ехать на форум по безопасности
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Разумеется", — так Венедиктов ответил на вопрос, оказывают ли западники давление на партнеров России с тем, чтобы они отказались участвовать во встрече в Москве.
"Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов", — добавил Венедиктов. По его словам, с партнерами по линии Совета безопасности России "западники используют хорошо известные методы — шантаж, угрозы и ультиматумы".
"Но такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности", — подчеркнул Венедиктов.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.