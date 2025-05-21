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Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
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04:47 21.05.2025 (обновлено: 09:34 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/rossiya-2018160325.html
Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности
Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности
Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:47:00+03:00
2025-05-21T09:34:00+03:00
россия
москва
европа
александр венедиктов
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. "Разумеется", — так Венедиктов ответил на вопрос, оказывают ли западники давление на партнеров России с тем, чтобы они отказались участвовать во встрече в Москве. "Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов", — добавил Венедиктов. По его словам, с партнерами по линии Совета безопасности России "западники используют хорошо известные методы — шантаж, угрозы и ультиматумы". "Но такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности", — подчеркнул Венедиктов. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
https://ria.ru/20250521/bezopasnost-2018153119.html
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россия, москва, европа, александр венедиктов, сергей шойгу, в мире
Россия, Москва, Европа, Александр Венедиктов, Сергей Шойгу, В мире
Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности

Венедиктов: партнеров России хотят заставить не ехать на форум по безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Разумеется", — так Венедиктов ответил на вопрос, оказывают ли западники давление на партнеров России с тем, чтобы они отказались участвовать во встрече в Москве.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Вчера, 02:10
"Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов", — добавил Венедиктов. По его словам, с партнерами по линии Совета безопасности России "западники используют хорошо известные методы — шантаж, угрозы и ультиматумы".
"Но такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности", — подчеркнул Венедиктов.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
12 мая, 00:04
 
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