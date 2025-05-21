https://ria.ru/20250521/rossiya-2018160325.html

Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности

Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025

Запад давит на партнеров России, чтобы те не ехали на форум по безопасности

Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:47:00+03:00

2025-05-21T04:47:00+03:00

2025-05-21T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Запад давит на партнеров России, чтобы те не посылали свои делегации на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. "Разумеется", — так Венедиктов ответил на вопрос, оказывают ли западники давление на партнеров России с тем, чтобы они отказались участвовать во встрече в Москве. "Мы все видели, как отдельные страны Европы позорно пытались не допустить глав Сербии, Словакии и Бразилии до участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, закрыв свое воздушное пространство для пролета их самолетов", — добавил Венедиктов. По его словам, с партнерами по линии Совета безопасности России "западники используют хорошо известные методы — шантаж, угрозы и ультиматумы". "Но такие практики давно не имеют никакого эффекта на наших коллег из государств Глобального Юга и Востока, они делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений по противодействию вызовам и угрозам безопасности", — подчеркнул Венедиктов. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

https://ria.ru/20250521/bezopasnost-2018153119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, европа, александр венедиктов, сергей шойгу, в мире