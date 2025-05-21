https://ria.ru/20250521/rosatom-2018221369.html

Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана

Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана - РИА Новости, 21.05.2025

Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана

"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:57:00+03:00

2025-05-21T11:57:00+03:00

2025-05-21T11:57:00+03:00

сша

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

совет федерации рф

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана с Соединенными Штатами Америки, если не будет принято другое решение", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, новости - ядерные технологии