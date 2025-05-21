https://ria.ru/20250521/rosatom-2018221369.html
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана - РИА Новости, 21.05.2025
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:57:00+03:00
2025-05-21T11:57:00+03:00
2025-05-21T11:57:00+03:00
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
совет федерации рф
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана с Соединенными Штатами Америки, если не будет принято другое решение", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994114583.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, новости - ядерные технологии
США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Совет Федерации РФ, Новости - Ядерные технологии
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана
Лихачев: "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана