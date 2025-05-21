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Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана - РИА Новости, 21.05.2025
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11:57 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/rosatom-2018221369.html
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана - РИА Новости, 21.05.2025
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана
"Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:57:00+03:00
2025-05-21T11:57:00+03:00
сша
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
совет федерации рф
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана с Соединенными Штатами Америки, если не будет принято другое решение", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, новости - ядерные технологии
США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Совет Федерации РФ, Новости - Ядерные технологии
Глава "Росатома" заявил о готовности сотрудничать с США по поставкам урана

Лихачев: "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с гексафторидом урана
Контейнер с гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Росатом" готов сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы так или иначе будем присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана с Соединенными Штатами Америки, если не будет принято другое решение", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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