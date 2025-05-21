https://ria.ru/20250521/rets-2018213193.html

Российские экспортеры при поддержке РЭЦ приняли участие в Saudi Food Show

Российские экспортеры при поддержке РЭЦ приняли участие в Saudi Food Show - РИА Новости, 21.05.2025

Российские экспортеры при поддержке РЭЦ приняли участие в Saudi Food Show

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) впервые организовал участие отечественных производителей в престижной международной выставке Saudi Food Show 2025,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:30:00+03:00

2025-05-21T11:30:00+03:00

2025-05-21T11:30:00+03:00

экономика

оаэ

саудовская аравия

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) впервые организовал участие отечественных производителей в престижной международной выставке Saudi Food Show 2025, где было проведено около 270 деловых встреч с общим потенциалом более 27,4 миллиона долларов.Saudi Food Show является одной из крупнейших специализированных выставок пищевой промышленности в мире. Мероприятие проходит ежегодно в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и собирает ведущих мировых производителей продовольствия."В 2025 году РЭЦ впервые организовал коллективную экспозицию российских производителей под брендом "Сделано в России" для 38 компаний из 16 регионов России. Всего же в выставке приняли участие около 1300 предприятий из ста стран мира", - говорится в сообщении.Национальная экспозиция РФ представила ведущих российских производителей сельскохозяйственной продукции, мясной и молочной продукции, кондитерских и макаронных изделий, полуфабрикатов, консервов, мороженого, снеков и напитков."Экспорт российских продуктов способствует укреплению имиджа страны как надежного поставщика качественной и безопасной еды. Участие в такой крупной международной выставке подчеркивает заинтересованность России в расширении своего присутствия на международном рынке и продвижении национального бренда "Сделано в России". Российская экспозиция на Saudi Food Show 2025 стала важным шагом вперед в развитии взаимовыгодного партнерства между Россией и Саудовской Аравией, способствуя дальнейшему росту экспорта отечественной сельхозпродукции и увеличению объема двусторонней торговли", — подчеркнула вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.Российские участники выставки высоко оценили результаты участия и организационную поддержку, оказанную со стороны РЭЦ.Участники Saudi Food Show 2025 могли познакомиться с продукцией одного из ведущих агрохолдингов страны — "Мираторга". На выставке компания представила мясо, птицу, замороженные полуфабрикаты и выпечку. На сегодняшний день холдинг экспортирует продукцию собственного производства в 45 стран мира. "Saudi Food Show 2025 оставило положительное впечатление за счет большого количества участников и потенциальных потребителей. Данное мероприятие можно смело назвать отраслевым в сфере продуктов питания и сегмента HoReCa. В рамках участия в выставке было проведено большое количество встреч и переговоров, по итогам которых была получена положительная обратная связь и намечены планы по дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству", — уточнили представители "Мираторга".Также положительно охарактеризовал участие "Пивоваренный дом Бавария". Компания посещает международные выставки и бизнес-миссии, как самостоятельно, так и при поддержке РЭЦ. "Мы решили участвовать в мероприятии с РЭЦ, так как видим в этом стратегическую возможность представить наш бренд в рамках российской национальной экспозиции, что значительно усиливает доверие со стороны зарубежных партнеров. Присутствие под эгидой РЭЦ открыло нам двери к участию в официальных мероприятиях, облегчило доступ к ключевым игрокам рынка и дало возможность наладить диалог с представителями государственных и частных структур страны-организатора. Кроме того, опыт и экспертиза команды РЭЦ помогли нам эффективно подготовиться к выставке, грамотно презентовать продукцию с учетом локальных требований и ожиданий, а также значительно сократить затраты времени и ресурсов на организацию участия", — рассказал по итогам участия Saudi Food Show 2025 представитель экспортера.Впервые в выставке при поддержке РЭЦ принял участие холдинг-экспортер "Доставка Морем", который за время мероприятия провел более 30 деловых встреч с крупными трейдерами и переработчиками, представителями профильных ассоциаций. В компании отмечают повышенный интерес к пшенице, нуту, чечевице и растительному маслу и высокий потенциал для развития экспортных проектов в регионе.Компания Specialty привезла на выставку Saudi Food Show 2025 134 килограмма продукции для демонстрации и дегустации, и вся она была полностью использована. На мероприятии компания представляла бренд RISE – премиальный кофе из 100% арабики, а также кофейное оборудование и аксессуары. Отличительная особенность бренда — широкий ассортимент: кофе в зернах, молотый, в капсулах, арома-капсулах и дрипах, что позволяет использовать его для всех методов заваривания."Особый интерес вызвал кофе для капсульных кофемашин благодаря уникальному позиционированию, новым вкусовым решениям и яркому дизайну, что подчеркивает актуальность продукции на новом экспортном рынке. В течение всего 2024 года и начала 2025 года мы сотрудничаем с РЭЦ и участвуем в международных мероприятиях в Китае, ОАЭ и Саудовской Аравии. При качественной подготовке и ответственном подходе результаты не заставляют себя ждать. После февральской продовольственной выставки в ОАЭ мы подписали международный контракт с крупной торговой сетью, имеющей несколько десятков торговых точек по всему ОАЭ, и уже начали отгрузки. Saudi Food Show 2025 стал для нас новым этапом достижений и сформировал планы на дальнейшее расширение", — добавили сотрудники Specialty.Кроме того, был представлен энергетик NEFT от московского производителя "Нефть Энерджи Фуд". Напиток с содержанием сока и оригинальным внешним дизайном уже экспортируется в Абхазию, Беларусь, Армению, Казахстан. "Мы поняли запрос рынка и по возвращении в Москву будем готовить предложение исходя из запросов и пожеланий участников мероприятия. Планируем делать предложение не только по энергетическим напиткам, но и по другим продуктам", — отметили в компании.Добавим, график бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 годы, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Уже открыта возможность подачи заявок на участие в Saudi Food Show 2026.

https://ria.ru/20250520/iran-2018129436.html

https://ria.ru/20250520/rets-2018026660.html

https://ria.ru/20250520/vystavka-2018016561.html

https://ria.ru/20250519/rets-2017869748.html

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Артем Смирнов

экономика, оаэ, саудовская аравия, россия, российский экспортный центр (рэц)