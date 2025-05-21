https://ria.ru/20250521/razgovor-2018282628.html

Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным

Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным - РИА Новости, 21.05.2025

Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное после телефонного разговора с президентом... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:06:00+03:00

2025-05-21T16:06:00+03:00

2025-05-21T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о том, что США уступят свою роль в урегулировании конфликта на Украине Европе, если не будет существенного прогресса."Самое время положить конец русофобии, которую демонстрируют лидеры европейских стран. Она лишь разрушает наши государства", — написал один из комментаторов."Очевидно, что этот конфликт был изначально развязан США через НАТО и в меньшей степени — европейцами через ЕС с целью ослабить Россию. Теперь, когда уже почти достигнута точка невозврата, Трамп вдруг открещивается от каши, которую заварили его предшественники. И оставляет европейцев, которые вновь попали в смешное положение", — отметил другой."Пришла пора европейцам перестать пытаться навязывать России свои условия. В конфликте их диктует тот, на чьей стороне преимущество. Кроме того, это не наша схватка", — поделился мнением пользователь."Пришло время положить конец этой бойне. В вооруженном конфликте всегда есть победитель и побежденный. Заставить проигравшего поверить, что у него еще есть шанс навязать свои требования, — это безумие", — заключил читатель.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250521/tramp-2018170288.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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в мире, европа, украина, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, нато, сша, россия