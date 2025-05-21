Рейтинг@Mail.ru
Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 21.05.2025 (обновлено: 16:19 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/razgovor-2018282628.html
Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным
Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным - РИА Новости, 21.05.2025
Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное после телефонного разговора с президентом... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:06:00+03:00
2025-05-21T16:19:00+03:00
в мире
европа
украина
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c57dcfbab6b26c61abcfa00d70198ad.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о том, что США уступят свою роль в урегулировании конфликта на Украине Европе, если не будет существенного прогресса."Самое время положить конец русофобии, которую демонстрируют лидеры европейских стран. Она лишь разрушает наши государства", — написал один из комментаторов."Очевидно, что этот конфликт был изначально развязан США через НАТО и в меньшей степени — европейцами через ЕС с целью ослабить Россию. Теперь, когда уже почти достигнута точка невозврата, Трамп вдруг открещивается от каши, которую заварили его предшественники. И оставляет европейцев, которые вновь попали в смешное положение", — отметил другой."Пришла пора европейцам перестать пытаться навязывать России свои условия. В конфликте их диктует тот, на чьей стороне преимущество. Кроме того, это не наша схватка", — поделился мнением пользователь."Пришло время положить конец этой бойне. В вооруженном конфликте всегда есть победитель и побежденный. Заставить проигравшего поверить, что у него еще есть шанс навязать свои требования, — это безумие", — заключил читатель.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250521/tramp-2018170288.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
европа
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_499f82a004f45eb7e76ffd1ed7e46cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, нато, сша, россия
В мире, Европа, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, США, Россия

Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о том, что США уступят свою роль в урегулировании конфликта на Украине Европе, если не будет существенного прогресса.
"Самое время положить конец русофобии, которую демонстрируют лидеры европейских стран. Она лишь разрушает наши государства", — написал один из комментаторов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Особо умный враг России нашел ключ к сердцу Трампа
Вчера, 08:00
"Очевидно, что этот конфликт был изначально развязан США через НАТО и в меньшей степени — европейцами через ЕС с целью ослабить Россию. Теперь, когда уже почти достигнута точка невозврата, Трамп вдруг открещивается от каши, которую заварили его предшественники. И оставляет европейцев, которые вновь попали в смешное положение", — отметил другой.
«
"Пришла пора европейцам перестать пытаться навязывать России свои условия. В конфликте их диктует тот, на чьей стороне преимущество. Кроме того, это не наша схватка", — поделился мнением пользователь.
"Пришло время положить конец этой бойне. В вооруженном конфликте всегда есть победитель и побежденный. Заставить проигравшего поверить, что у него еще есть шанс навязать свои требования, — это безумие", — заключил читатель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
19 мая, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзНАТОСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала