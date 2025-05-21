Во Франции забили тревогу из-за решения Трампа после разговора с Путиным
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о том, что США уступят свою роль в урегулировании конфликта на Украине Европе, если не будет существенного прогресса.
"Самое время положить конец русофобии, которую демонстрируют лидеры европейских стран. Она лишь разрушает наши государства", — написал один из комментаторов.
"Очевидно, что этот конфликт был изначально развязан США через НАТО и в меньшей степени — европейцами через ЕС с целью ослабить Россию. Теперь, когда уже почти достигнута точка невозврата, Трамп вдруг открещивается от каши, которую заварили его предшественники. И оставляет европейцев, которые вновь попали в смешное положение", — отметил другой.
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"Пришла пора европейцам перестать пытаться навязывать России свои условия. В конфликте их диктует тот, на чьей стороне преимущество. Кроме того, это не наша схватка", — поделился мнением пользователь.
"Пришло время положить конец этой бойне. В вооруженном конфликте всегда есть победитель и побежденный. Заставить проигравшего поверить, что у него еще есть шанс навязать свои требования, — это безумие", — заключил читатель.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
19 мая, 08:00
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