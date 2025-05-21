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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Несколько БПЛА были уничтожены силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа, предварительно, без разрушений и пострадавших, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:11:00+03:00
2025-05-21T23:11:00+03:00
2025-05-21T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр гусев (губернатор)
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несколько БПЛА были уничтожены силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа, предварительно, без разрушений и пострадавших, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Гусев добавил, что в период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях. Это нужно для повышения эффективности защиты региона от БПЛА.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Гусев: ПВО сбила несколько дронов ВСУ в Воронежской области, никто не пострадал