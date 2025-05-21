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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/pvo-2018358487.html
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Несколько БПЛА были уничтожены силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа, предварительно, без разрушений и пострадавших, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:11:00+03:00
2025-05-21T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несколько БПЛА были уничтожены силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа, предварительно, без разрушений и пострадавших, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Гусев добавил, что в период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях. Это нужно для повышения эффективности защиты региона от БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Гусев: ПВО сбила несколько дронов ВСУ в Воронежской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несколько БПЛА были уничтожены силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа, предварительно, без разрушений и пострадавших, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области и пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Гусев добавил, что в период опасности атаки БПЛА воронежцы могут столкнуться с временными ограничениями работы мобильного интернета на отдельных территориях. Это нужно для повышения эффективности защиты региона от БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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