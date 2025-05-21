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"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров - РИА Новости, 21.05.2025
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров
По результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что Путин снова всех переиграл, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:52:00+03:00
2025-05-21T02:52:00+03:00
2025-05-21T02:52:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. По результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что Путин снова всех переиграл, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями. Трамп констатировал, что <…> перемирие возможно только после переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?" — написал он.Парламентарий также отметил, что теперь у Зеленского действительно не осталось карт, а новые ультиматумы Европы только подчеркнут этот факт.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
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"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров
Депутат Рады Дубинский: Путин опять всех переиграл