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"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:52 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/putin-2018155273.html
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров - РИА Новости, 21.05.2025
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров
По результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что Путин снова всех переиграл, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:52:00+03:00
2025-05-21T02:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. По результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что Путин снова всех переиграл, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями. Трамп констатировал, что &lt;…&gt; перемирие возможно только после переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?" — написал он.Парламентарий также отметил, что теперь у Зеленского действительно не осталось карт, а новые ультиматумы Европы только подчеркнут этот факт.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html
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в мире, россия, европа, владимир путин, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Путин переиграл": в Раде заявили о неудобной позиции из-за переговоров

Депутат Рады Дубинский: Путин опять всех переиграл

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. По результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что Путин снова всех переиграл, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями. Трамп констатировал, что <…> перемирие возможно только после переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На Западе раскрыли, почему разговор Путина и Трампа шокировал Зеленского
20 мая, 15:08
Парламентарий также отметил, что теперь у Зеленского действительно не осталось карт, а новые ультиматумы Европы только подчеркнут этот факт.
В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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