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Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ - РИА Новости, 21.05.2025
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03:17 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/psiholog-2018156950.html
Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ
Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ - РИА Новости, 21.05.2025
Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ
Родителям очень важно декатастрофизировать ситуацию, чтобы ребенок мог справился со стрессом перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:17:00+03:00
2025-05-21T03:17:00+03:00
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Родителям очень важно декатастрофизировать ситуацию, чтобы ребенок мог справился со стрессом перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович. "Декатастрофизируйте ситуацию. Напоминайте ребенку, что ЕГЭ - не конец света. Ошибка - не приговор, а возможность для роста", - рассказал специалист. Он добавил, что также родителям необходимо убрать слово "должен" из обихода. По его словам, нужно говорить о возможностях, а не об обязательствах. "Обращайте внимание на тревожные симптомы - бессонницу, апатию, выраженную тревогу - и не считайте их манипуляцией без тщательной оценки", - отметил Шмилович. При необходимости нужно искать профессиональную помощь, отметил психолог. Суицидальные мысли — это всегда сигнал к немедленному вмешательству специалистов, пояснил врач. "Экзамены - важная веха в жизни подростка, но они не должны становиться испытанием на выживание. Поддержка семьи, разумная педагогика и вовремя оказанная психологическая помощь способны сделать этот период не разрушительным, а развивающим этапом взросления", - добавил он.
https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html
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общество
Общество
Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ

Психолог Шмилович посоветовал напомнить детям, что ЕГЭ — не конец света

© РИА Новости / Сергей Пятаков Экзамен
Экзамен - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Экзамен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Родителям очень важно декатастрофизировать ситуацию, чтобы ребенок мог справился со стрессом перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.
"Декатастрофизируйте ситуацию. Напоминайте ребенку, что ЕГЭ - не конец света. Ошибка - не приговор, а возможность для роста", - рассказал специалист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Он добавил, что также родителям необходимо убрать слово "должен" из обихода. По его словам, нужно говорить о возможностях, а не об обязательствах.
"Обращайте внимание на тревожные симптомы - бессонницу, апатию, выраженную тревогу - и не считайте их манипуляцией без тщательной оценки", - отметил Шмилович.
При необходимости нужно искать профессиональную помощь, отметил психолог. Суицидальные мысли — это всегда сигнал к немедленному вмешательству специалистов, пояснил врач.
"Экзамены - важная веха в жизни подростка, но они не должны становиться испытанием на выживание. Поддержка семьи, разумная педагогика и вовремя оказанная психологическая помощь способны сделать этот период не разрушительным, а развивающим этапом взросления", - добавил он.
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