https://ria.ru/20250521/psiholog-2018156950.html

Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ

Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ - РИА Новости, 21.05.2025

Психолог рассказал, как помочь подростку справиться со стрессом на ЕГЭ

Родителям очень важно декатастрофизировать ситуацию, чтобы ребенок мог справился со стрессом перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:17:00+03:00

2025-05-21T03:17:00+03:00

2025-05-21T03:17:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15028/10/150281068_0:0:374:210_1920x0_80_0_0_45dc147cd896616aafdc434f3ad456f5.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Родителям очень важно декатастрофизировать ситуацию, чтобы ребенок мог справился со стрессом перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович. "Декатастрофизируйте ситуацию. Напоминайте ребенку, что ЕГЭ - не конец света. Ошибка - не приговор, а возможность для роста", - рассказал специалист. Он добавил, что также родителям необходимо убрать слово "должен" из обихода. По его словам, нужно говорить о возможностях, а не об обязательствах. "Обращайте внимание на тревожные симптомы - бессонницу, апатию, выраженную тревогу - и не считайте их манипуляцией без тщательной оценки", - отметил Шмилович. При необходимости нужно искать профессиональную помощь, отметил психолог. Суицидальные мысли — это всегда сигнал к немедленному вмешательству специалистов, пояснил врач. "Экзамены - важная веха в жизни подростка, но они не должны становиться испытанием на выживание. Поддержка семьи, разумная педагогика и вовремя оказанная психологическая помощь способны сделать этот период не разрушительным, а развивающим этапом взросления", - добавил он.

https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html

https://ria.ru/20250519/rezultaty-1736539876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество