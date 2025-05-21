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Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек - РИА Новости, 21.05.2025
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20:33 21.05.2025 (обновлено: 21:46 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/programma-2018345433.html
Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек
Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек - РИА Новости, 21.05.2025
Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек
Участниками второго потока программы "Время героев" станут 85 человек, сообщается в официальном Telegram-канале проекта. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:33:00+03:00
2025-05-21T21:46:00+03:00
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Участниками второго потока программы "Время героев" станут 85 человек, сообщается в официальном Telegram-канале проекта. "Двадцать первого мая состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы "Время героев". Его члены подвели итоги набора на второй поток программы: его участниками станут 85 человек", — говорится в публикации.Как рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, на второй поток подали заявку 21 644 бойца, еще 44 тысячи человек сделали это в прошлом году. "Среди ключевых критериев были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы", — отметил он.Кириенко также обратил внимание на рост числа кандидатов с самыми высокими госнаградами, в первую очередь это касается Героев России и кавалеров ордена Мужества. &quot;Каждый кандидат обладает серьезным боевым опытом, значимыми заслугами перед Россией. Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества. За каждым именем — история искреннего и беззаветного служения Родине. При отборе учитываются ратные заслуги, боевой опыт, результаты тестирования. По совокупности этих характеристик выносится объективное, обоснованное и прозрачное решение&quot;, — добавил он.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250410/geroi-2010442952.html
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек

Среди 85 участников второго потока программы "Время героев" 31 Герой России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники специальной кадровой образовательной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Участники специальной кадровой образовательной программы "Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Участниками второго потока программы "Время героев" станут 85 человек, сообщается в официальном Telegram-канале проекта.
"Двадцать первого мая состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы "Время героев". Его члены подвели итоги набора на второй поток программы: его участниками станут 85 человек", — говорится в публикации.
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Как рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, на второй поток подали заявку 21 644 бойца, еще 44 тысячи человек сделали это в прошлом году.
«
"Среди ключевых критериев были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы", — отметил он.
Кириенко также обратил внимание на рост числа кандидатов с самыми высокими госнаградами, в первую очередь это касается Героев России и кавалеров ордена Мужества.
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«

"Каждый кандидат обладает серьезным боевым опытом, значимыми заслугами перед Россией. Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества. За каждым именем — история искреннего и беззаветного служения Родине. При отборе учитываются ратные заслуги, боевой опыт, результаты тестирования. По совокупности этих характеристик выносится объективное, обоснованное и прозрачное решение", — добавил он.

При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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