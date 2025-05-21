Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек
Среди 85 участников второго потока программы "Время героев" 31 Герой России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники специальной кадровой образовательной программы "Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Участниками второго потока программы "Время героев" станут 85 человек, сообщается в официальном Telegram-канале проекта.
"Двадцать первого мая состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы "Время героев". Его члены подвели итоги набора на второй поток программы: его участниками станут 85 человек", — говорится в публикации.
Как рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, на второй поток подали заявку 21 644 бойца, еще 44 тысячи человек сделали это в прошлом году.
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"Среди ключевых критериев были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы", — отметил он.
Кириенко также обратил внимание на рост числа кандидатов с самыми высокими госнаградами, в первую очередь это касается Героев России и кавалеров ордена Мужества.
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"Каждый кандидат обладает серьезным боевым опытом, значимыми заслугами перед Россией. Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества. За каждым именем — история искреннего и беззаветного служения Родине. При отборе учитываются ратные заслуги, боевой опыт, результаты тестирования. По совокупности этих характеристик выносится объективное, обоснованное и прозрачное решение", — добавил он.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.