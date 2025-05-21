https://ria.ru/20250521/programma-2018345433.html

Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек

Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек - РИА Новости, 21.05.2025

Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек

Участниками второго потока программы "Время героев" станут 85 человек, сообщается в официальном Telegram-канале проекта. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T20:33:00+03:00

2025-05-21T20:33:00+03:00

2025-05-21T21:46:00+03:00

общество

россия

сергей кириенко

владимир путин

программа "время героев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783066_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_5b1b85f19071149f8761332477c91075.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Участниками второго потока программы "Время героев" станут 85 человек, сообщается в официальном Telegram-канале проекта. "Двадцать первого мая состоялось заседание Общественного совета президентской образовательной программы "Время героев". Его члены подвели итоги набора на второй поток программы: его участниками станут 85 человек", — говорится в публикации.Как рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, на второй поток подали заявку 21 644 бойца, еще 44 тысячи человек сделали это в прошлом году. "Среди ключевых критериев были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы", — отметил он.Кириенко также обратил внимание на рост числа кандидатов с самыми высокими госнаградами, в первую очередь это касается Героев России и кавалеров ордена Мужества. "Каждый кандидат обладает серьезным боевым опытом, значимыми заслугами перед Россией. Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества. За каждым именем — история искреннего и беззаветного служения Родине. При отборе учитываются ратные заслуги, боевой опыт, результаты тестирования. По совокупности этих характеристик выносится объективное, обоснованное и прозрачное решение", — добавил он.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250410/geroi-2010442952.html

https://ria.ru/20250512/geroi-2016427986.html

https://ria.ru/20250409/uchastnik-2010258213.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, программа "время героев"