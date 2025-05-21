https://ria.ru/20250521/primore-2018159408.html
Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов
Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов - РИА Новости, 21.05.2025
Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов
Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги, который предложил на фоне частных конфликтов с краснокнижными амурскими тиграми в селах региона отстреливать РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:25:00+03:00
2025-05-21T04:25:00+03:00
2025-05-21T04:25:00+03:00
общество
россия
хабаровский край
амурская область
александр козлов (глава минприроды)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги, который предложил на фоне частных конфликтов с краснокнижными амурскими тиграми в селах региона отстреливать их, сообщает краевой парламент. С прошлого года местные жители в соцсетях стали чаще сообщать о выходах тигров в населенные пункты Приморья, а также о случаях нападения на собак. В этом году произошло два случая нападения на людей, оба человека погибли. Тигры, как выяснилось впоследствии, были ранены человеком до нападений. "Комитет по продовольственной политике и природопользованию не поддержал инициативу об отстреле амурских тигров, с которой выступил депутат Леонид Васюкевич. Предложение предусматривало внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы считать любой выход тигра в населённый пункт конфликтной ситуацией и разрешать отстрел животного", - говорится в сообщении. Отмечается, что члены комитета сочли инициативу нецелесообразной. Замминистра лесного хозяйства Филипп Шутов отметил на заседании, что уже приняты системные меры по снижению числа конфликтов между людьми и тиграми, с начала года из дикой природы изъято 12 особей. "Понимая, что в крае растет число конфликтных ситуаций, в феврале губернатор направил обращение на имя президента с предложениями по предотвращению конфликтных ситуаций. В их числе — изменение правил охоты в части калибров и тепловизионных прицелов, разработка методики разрешения конфликтных ситуаций, установление обязательных требований для пользователей по биотехническим мероприятиям и охране угодий. Это обращение трансформировалось в поручение министерству природных ресурсов РФ, в соответствии с которым в начале апреля было проведено совещание под руководством министра Александра Козлова. На нем были приняты решения о разработке соответствующих документов. Уверен, что в ближайшее время они появятся", - приводятся слова Шутова. Также в комитет поступило письмо от центра "Амурский тигр", в котором идея депутата Леонида Васюкевича не поддержана. "Организация усмотрела признаки лоббирования интересов трофейной охоты и указала на искажение фактов", - сообщает парламент. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html
https://ria.ru/20250312/tigr-2004445959.html
https://ria.ru/20250409/tigr-2010139285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, хабаровский край, амурская область, александр козлов (глава минприроды)
Общество, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Александр Козлов (глава Минприроды)
Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов
Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги об отстреле тигров
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости.
Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги, который предложил на фоне частных конфликтов с краснокнижными амурскими тиграми в селах региона отстреливать их, сообщает краевой парламент
.
С прошлого года местные жители в соцсетях стали чаще сообщать о выходах тигров в населенные пункты Приморья, а также о случаях нападения на собак. В этом году произошло два случая нападения на людей, оба человека погибли. Тигры, как выяснилось впоследствии, были ранены человеком до нападений.
"Комитет по продовольственной политике и природопользованию не поддержал инициативу об отстреле амурских тигров, с которой выступил депутат Леонид Васюкевич. Предложение предусматривало внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы считать любой выход тигра в населённый пункт конфликтной ситуацией и разрешать отстрел животного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены комитета сочли инициативу нецелесообразной. Замминистра лесного хозяйства Филипп Шутов отметил на заседании, что уже приняты системные меры по снижению числа конфликтов между людьми и тиграми, с начала года из дикой природы изъято 12 особей.
"Понимая, что в крае растет число конфликтных ситуаций, в феврале губернатор направил обращение на имя президента с предложениями по предотвращению конфликтных ситуаций. В их числе — изменение правил охоты в части калибров и тепловизионных прицелов, разработка методики разрешения конфликтных ситуаций, установление обязательных требований для пользователей по биотехническим мероприятиям и охране угодий. Это обращение трансформировалось в поручение министерству природных ресурсов РФ
, в соответствии с которым в начале апреля было проведено совещание под руководством министра Александра Козлова
. На нем были приняты решения о разработке соответствующих документов. Уверен, что в ближайшее время они появятся", - приводятся слова Шутова.
Также в комитет поступило письмо от центра "Амурский тигр", в котором идея депутата Леонида Васюкевича не поддержана.
"Организация усмотрела признаки лоббирования интересов трофейной охоты и указала на искажение фактов", - сообщает парламент.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской области
и Еврейской автономной области
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.