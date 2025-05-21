https://ria.ru/20250521/primore-2018159408.html

Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов

Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов - РИА Новости, 21.05.2025

Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов

Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги, который предложил на фоне частных конфликтов с краснокнижными амурскими тиграми в селах региона отстреливать РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:25:00+03:00

2025-05-21T04:25:00+03:00

2025-05-21T04:25:00+03:00

общество

россия

хабаровский край

амурская область

александр козлов (глава минприроды)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги, который предложил на фоне частных конфликтов с краснокнижными амурскими тиграми в селах региона отстреливать их, сообщает краевой парламент. С прошлого года местные жители в соцсетях стали чаще сообщать о выходах тигров в населенные пункты Приморья, а также о случаях нападения на собак. В этом году произошло два случая нападения на людей, оба человека погибли. Тигры, как выяснилось впоследствии, были ранены человеком до нападений. "Комитет по продовольственной политике и природопользованию не поддержал инициативу об отстреле амурских тигров, с которой выступил депутат Леонид Васюкевич. Предложение предусматривало внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы считать любой выход тигра в населённый пункт конфликтной ситуацией и разрешать отстрел животного", - говорится в сообщении. Отмечается, что члены комитета сочли инициативу нецелесообразной. Замминистра лесного хозяйства Филипп Шутов отметил на заседании, что уже приняты системные меры по снижению числа конфликтов между людьми и тиграми, с начала года из дикой природы изъято 12 особей. "Понимая, что в крае растет число конфликтных ситуаций, в феврале губернатор направил обращение на имя президента с предложениями по предотвращению конфликтных ситуаций. В их числе — изменение правил охоты в части калибров и тепловизионных прицелов, разработка методики разрешения конфликтных ситуаций, установление обязательных требований для пользователей по биотехническим мероприятиям и охране угодий. Это обращение трансформировалось в поручение министерству природных ресурсов РФ, в соответствии с которым в начале апреля было проведено совещание под руководством министра Александра Козлова. На нем были приняты решения о разработке соответствующих документов. Уверен, что в ближайшее время они появятся", - приводятся слова Шутова. Также в комитет поступило письмо от центра "Амурский тигр", в котором идея депутата Леонида Васюкевича не поддержана. "Организация усмотрела признаки лоббирования интересов трофейной охоты и указала на искажение фактов", - сообщает парламент. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html

https://ria.ru/20250312/tigr-2004445959.html

https://ria.ru/20250409/tigr-2010139285.html

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хабаровский край

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, хабаровский край, амурская область, александр козлов (глава минприроды)