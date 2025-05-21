https://ria.ru/20250521/primore-2018155093.html

В Приморье уволили учителя, спровоцировавшую травлю ученика

В Приморье уволили учителя, спровоцировавшую травлю ученика - РИА Новости, 21.05.2025

В Приморье уволили учителя, спровоцировавшую травлю ученика

В Приморье уволили учителя начальных классов, из-за действий которой дети начали травить своего одноклассника, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T02:52:00+03:00

2025-05-21T02:52:00+03:00

2025-05-21T05:24:00+03:00

происшествия

артем

приморский край

россия

дети

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. В Приморье уволили учителя начальных классов, из-за действий которой дети начали травить своего одноклассника, сообщает региональное надзорное ведомство. В соцсетях распространилось видео, снятое на камеру наблюдения в учебном классе. На нем видно, как сидящего за партой мальчика, который закрывает голову руками, по очереди толкают и бьют его одноклассники, при этом учитель находится в этом же кабинете. После этого дети обнимают преподавателя, а пострадавший остается сидеть на своем месте."Прокуратура инициировала проверку по факту использования ненадлежащих методов воспитания в одной из школ Артема. Поводом для проверки стало сообщение о том, что учительница начальных классов одной из школ Артема ненадлежащим образом обращалась с учеником, что привело к негативной реакции сверстников в отношении этого ребёнка", — говорится в сообщении. По данным ведомства, 24 апреля 2025 года ученик подвергся нападкам со стороны одноклассников после замечаний учительницы."Педагог не предприняла необходимых действий для предотвращения конфликта и защиты ребёнка. По данному факту прокуратура в адрес главы города Артема внесла представление, с детьми, участвующими в конфликте, проведена профилактическая работа. В результате проведённой образовательным учреждением служебной проверки учитель была уволена", — добавили там.Прокуратура даст всестороннюю оценку обстоятельствам произошедшего.

https://ria.ru/20241208/nos-1988011996.html

https://ria.ru/20250519/shkola-2017806693.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, артем, приморский край, россия, дети